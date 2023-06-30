荷蘭限制芯片設備出口 ASML：新規不影響財務預測

荷蘭政府以國家安全為由，宣布了限制先進半導體設備出口的新規定。此舉符合美國對其盟友施加的越來越大的壓力，即限制向中國銷售高科技零部件。這些限制將要求製造先進芯片製造設備的公司在出口前獲得許可證，預計將於9月1日生效。

芯片設備的主要供應商ASML（美：ASML）表示，新規則不會影響其財務預測。美國此前曾對美國芯片製造工具向中國出口施加限制，並一直敦促其他擁有重要芯片設備產業的國家，如荷蘭和日本，也加強限制。荷蘭的聲明是在美國、荷蘭和日本達成協議遏制中國的芯片製造能力之後作出的。

消息傳出後，ASML的股價下跌。該公司確定了需要獲得出口許可的具體型號。這份清單的出台很可能被其他歐洲國家採用，或者加入歐盟的清單，因為歐盟國家通常遵循瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement），以安全為由確定限制出口。

根據瓦聖納協定，ASML一直被限制在沒有許可證的情況下銷售EUV光刻機，但現在荷蘭的規則明確指出，EUV光刻機也屬於荷蘭的規則範圍。

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