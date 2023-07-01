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【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈

理財智慧 15:58 2023/07/01

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冥想有助放鬆身心，為生活忙碌的都市人心靈「充電」，若然家中有個位置，可讓住客定期洗滌心靈，自然是最好不過。設計師透露，居於君逸山的戶主有宗教信仰，為了讓他閒時可靜觀禪修，於是將細房變成地台設計，專門營造清靜的環境可供打坐用。而單位設計方面，主要透過不同的燈光效果、建材質感，花費約60萬元，營造出簡約家居。

今次介紹的裝修個案位於何文田君逸山，戶主與寵物住在497平方呎單位。AT Creations Limited設計師稱，戶主在上址住了一段時間，考慮到單位也有一定樓齡，於是有意翻新住所。

按圖即睇單位全貌：

    點擊圖片放大
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    +19

設計師提到，因戶主有宗教信仰，希望擁有能夠靜觀禪修的位置，於是將主人房旁的小房間變成地台，能夠滿足戶主的心願，在清靜的環境下打坐冥想。他又稱，因兩個房間只需要一個入口，為此房間的擺位亦花了心思。

玄關位置亦有特意分配空間。吊櫃分成上下兩組，上方可用來儲物，下方近門口位置留空，是寵物的專屬位置；而近廳的則設成坐位及條子屏風；方便出入更換鞋。

至於設計方面，設計師主要利用不同的燈光效果、建材質感作為點綴，例如：玄關天花設計成仿天窗位置，滲光效果仿傚自然光透入室內；主人房門採用長虹玻璃，不論是廳還是房都可增加採光度；客廳沙發背面製成清水模牆身，當作特色牆。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

單位可見用了大量木條子，用來作為分隔住所不同區域，而又不失空間感；亦可用作修飾突兀之處，例如飯枱後方的對流窗。其中甚至是有一面牆身都是木條子，其中隱藏了浴室門，視覺上有助擴闊空間感。廚房是另一處「藏起來」的地方，

因戶主日常喜歡下廚，廚房設備齊全，而為了令空間更簡潔，設計師將洗碗碟機，雪櫃等都隱藏起來，盡量留出更多枱面工作空間，供戶主大展廚藝。

裝修費用

清拆及雜項工程：$62,500
水電工程：$79,800
泥水工程：$122,000
木工工程：$205,000
油漆工程：$68,000
其他項目：$72,300
總工程費 $609,600

相片由AT Creations Limited提供

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