▲ 【小米1810】小米印度傳裁員數百人 公司：根據市況及業務預測規劃員工

印度《經濟時報》引述消息人士指，小米印度因為組織重組、市場份額下滑，以及印度政府部門嚴格審查，公司計劃將員工人數由年初1400至1500人，大幅削減至少於1,000人，過去一周小米印度解雇約30名員工，未來數個月可能會有更多人被炒。

有內媒引述小米印度回應指，與任何公司一樣，小米印度會根據市場狀況和業務預測做出員工數量的規劃，除了根據所需要的進行優化外，公司還繼續在需要的時間和地點招聘職位。

《經濟時報》指，小米印度今次裁員行動或不會立即發生，因為管理層尚未確定團隊中未達到績效預期的員工。報道又稱，小米印度由於內部組織問題及重要決策權集中在中國總部，導致印度市場份額下降，引起現有員工的擔憂，目前公司內部士氣低落。

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編輯：李哲毅