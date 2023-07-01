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【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億

環球社會熱點 09:05 2023/07/01

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英國威廉王子（Prince William）在英女王離世後，自動繼承康沃爾公爵（Duke of Cornwall）頭銜及領地。康沃爾公國周四（29日）公布賬目，顯示威廉於2022至2023年度因領地獲得近600萬英鎊（約5,933萬港元）收入。

通脹衝擊王室財政 查理斯為環保減供暖 【下一頁】

賬目顯示，康沃爾公國（Duchy of Cornwall）上年度利潤達2,404.8萬英鎊（約2.38億港元），創紀錄新高，按年增102萬英鎊（約1,008.6萬港元），增幅達4.5%。

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由於威廉在財政年度中期獲得繼承權，而英王查理斯三世（King Charles III）作為前任康沃爾公爵，亦有權獲得1,127.5萬英鎊（約1.1億港元）收益。而威廉將獲得1,277.3萬英鎊（約1.26億港元）收入。

但肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，作為康沃爾公爵相關的一次性更迭，今年部分收入將用於維持日常營運。公國據報保留了687.3萬英鎊（約6,793.4萬港元），而威廉則獲得590萬英鎊（約5,834萬港元）收入。

威廉公布5年解決露宿者問題計劃 以芬蘭為模型 【下一頁】

主張廢除君主制組織Republic一直要求，威廉按照慣例應公開其收入和支出的完整報告，並呼籲他將公國收入捐予當地社區。

但白金漢宮發表聲明指，由於英女王去年9月逝世後需經歷大型過渡期，肯辛頓宮今年將不會發表相關報告。

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責任編輯：李俊儀

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