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勞力士之王Daytona仍渴市　無預警推出拉力賽特別版「Red 100」必搶！

11:48 2023/07/03

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勞力士日前無預警下推出勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年紀念版Daytona，加上日前德國哈雷草地網球賽30周年，以10度冠軍嘉賓身份出席的費達拿，在活動時戴上最新鉑金冰藍面Daytona，又再一次炒熱這勞力士旗下的王牌錶作，令Daytona在不少社交平台的二手交易區的詢問度又再次回升！

近日在費達拿的社交平台IG最常見到的，就是最新的鉑金冰藍面DaytonaDaytona，那即意味此版已出貨中，錶迷可要留意了。（圖片：ig＠rogerfederer）

哈雷草地慶賽事30周年當日，大會更把6月21日定為Roger Federer Day，這個隆重場合這位瑞士網球天王也隆重其事，作為勞力士20年代言人的費天王，也戴上今年推出的鉑金版冰藍面Daytona，同時也意味著今年Rolex推出5款材質共17款Daytona已到陸續派貨的階段，另一亮點怎少得同樣貨源不多、永遠渴市的永恒玫瑰金版本Daytona呢！

Cosmograph Daytona系列腕錶：錶徑40毫米，鉑金錶殼，冰藍色錶面，搭載自家製4131型機芯，動力儲存約72小時，鉑金錶鏈，防水約100米。（$656,800／圖片：黃建輝攝）

Cosmograph Daytona系列腕錶：錶徑40毫米，永恒玫瑰金錶殼，冰藍色錶面，搭載自家製4131型機芯，動力儲存約72小時，永恒玫瑰金錶鏈，防水約100米。（$331,700／圖片：黃建輝攝）

此外，筆者在「Rolex 勞力士 香港新貨二手交易區」發現平均每5個post，就有3個是徵收或放售Daytona，價格差異頗大，就好像有網民以$26萬港元在徵收一枚白金精鋼黑面Daytona（116519LN），跟官方定價為25.6萬相若，而眼看「同谷」相同款式的Daytona均標價由28萬至33萬不等，難怪惹來不少網民幽默回應：「AD walkin有折」（AD即Authorized Dealer，正是ROLEX授權經銷商），而要正價入手Daytona簡直難過登天吧！

有網民以$26萬港元在徵收一枚白金版Daytona，官方定價為25.6萬，難怪惹來不少網民幽默回應：「AD walkin有折」。（圖片:fb：Rolex 勞力士 香港新貨二手交易區）

另外亦有見其他錶主以48萬出售1975/76年版的6265 Daytona，可以話近期推出的12652LM的始祖，但錶主亦奉勸大家在網上買錶心動時，也要多看留言回應，和上網查找同款式相關價錢，以防損失呢！就好像在chrono24.hk網查找相關款式，

有網民以48萬出售1975-76年版的Daytona Small Red，有資料谷友以「甩皮甩骨，鬆抛抛」回應，所以心動時都要看其他谷友留言和即查相似款式其他地方的價格，以防損失。（圖片:Rolex 勞力士 香港新貨二手交易區）

在其他二手錶網查找相關Small Red 6265 Daytona，其中有這枚1981年出廠，不過無原包裝盒及證明文件，索價46萬多。（圖片：Chrono24.net）

Red 100成熱搶目標

那為何錶迷必搶本年度最新勒芒24小時耐力賽百年紀念版Daytona（126529LN）？熟悉勞力士熱炒款的朋友都知道，凡在錶面有些許不同的款式，價格都會遠高其他同款式，此次特別版在測速計外圈上將「100」轉為紅色，猶如Big Red和Small Red的分別，相信這個Red 100將會成為日後炒價指標。

另外，鉑金冰藍面Daytona是勞力士首枚採用透明錶背設計，第二枚是另一新款主打1908系列，而這枚勒芒24小時耐力賽百年紀念版是第三枚，而定價相比鉑金冰藍面便宜25萬有多，當然價平不代表兩者貨源一致，何況亦消息指明特別版是限量。

Cosmograph Daytona系列腕錶：錶徑40毫米，白黃金錶殼，黑白色錶面，搭載自家製4131型機芯，動力儲存約72小時，白黃金錶鏈，防水約100米。（$401,400／圖片品牌提供）

繼鉑金版後，第二款Daytona採用透明錶背設計，升值度又倍增！（圖片：品牌提供）

記者：黃鑑江

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