【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票

上一篇文章
【生仔福利】全球出生率暴跌 多個國家力挽狂瀾 ( 附多國生仔福利)
爲歡慶香港特別行政區成立二十六周年，港鐵將於周六（7月1日） 提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，其中港鐵巴士不包括東鐵綫範圍的港鐵接駁巴士。當日進出輕鐵站或登上港鐵巴士時無需拍卡或付車費，另外輕鐵及巴士服務轉乘優惠計劃於當天不適用。港鐵亦會加派雙卡輕鐵行駛，並會視乎人流加密輕鐵及巴士班次 。
【大熱活樂設施】澳門新濠影滙水上樂園門票買一送一 低至38折 人均$175起【見下頁】
【生仔有錢派】攜程入職滿3年員工 每生1穫補貼5萬元 每年派錢係咪最強留人才政策 ?【見下頁】
同時，現於 MTR Mobile 舉行的「 開心香港 」抽獎活動，亦會於明天加碼送出 71,000 份免費本地車程及 26 張全年免費車票，總值超過港幣 250 萬，全城開心慶賀！
【職場熱話】40多歲男管理階層轉工 會考沒有五科合格 只能做超市收銀或執貨？【見下頁】
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」 提供逾3000航空業職位空缺【見下頁】
HENLEY PARK明推228伙 今截收7169票 超額認購逾30倍【見下頁】
【下半年展望】 瑞銀降恒指年底目標至21700點 看好高息股應對宏觀風險【見下頁】
同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 陳美鳳