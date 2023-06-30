【交通優惠】 7月1日免費搭輕鐵及港鐵巴士 上MTR Mobile可抽7.1萬份免費車程票+26張全年票

爲歡慶香港特別行政區成立二十六周年，港鐵將於周六（7月1日） 提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，其中港鐵巴士不包括東鐵綫範圍的港鐵接駁巴士。當日進出輕鐵站或登上港鐵巴士時無需拍卡或付車費，另外輕鐵及巴士服務轉乘優惠計劃於當天不適用。港鐵亦會加派雙卡輕鐵行駛，並會視乎人流加密輕鐵及巴士班次 。

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同時，現於 MTR Mobile 舉行的「 開心香港 」抽獎活動，亦會於明天加碼送出 71,000 份免費本地車程及 26 張全年免費車票，總值超過港幣 250 萬，全城開心慶賀！

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