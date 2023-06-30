大眾汽車採用Tesla充電設計 Tesla超級充電站佔全美總數60％

大眾汽車（VOWG）正在與Tesla（TSLA）談判，以採用其北美充電標準（NACS）技術，而大眾汽車的充電網絡部門Electrify America已經同意使用該系統。

該公告發布後，眾多汽車製造商和充電設備製造商選擇了Tesla的充電設計，因為他們擔心如果只提供聯合充電系統（CCS）的設計，就會失去客戶，該設計得到了大眾汽車和現代汽車（005380）等汽車製造商的支持。

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福特(F)、通用汽車(GM)和ChargePoint(CHPT)等公司在過去幾周內已經簽署了Tesla的充電設計。

大眾汽車表示：「大眾汽車集團及其品牌目前正在評估為其北美客戶實施Tesla北美充電標準（NACS）的情況。」

大眾汽車的電動汽車充電網絡部門Electrify America在美國和加拿大擁有850多個充電站，約4000個充電器。在NACS過渡期間，Electrify America將繼續提供廣泛使用的CCS連接器。

同時，由於拜登政府尋求提供數十億美元的補貼來擴大充電網絡，Tesla已經在其美國的一些充電站擴大了連接器的範圍，包括CCS。現在，Tesla的超級充電站約佔總數量的60%。

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記者：張瑋婷