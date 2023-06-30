【旅遊資訊】Agoda與飛豬合作 全球逾360萬個房源 將更優惠價格 推廣出境旅遊相關產品優惠逾20萬件 !

Agoda和阿里巴巴旗下的旅遊服務平台飛豬宣布將加強合作，共同拓展海外酒店供應鏈、數字化營銷和住宿產品創新。

全球360多萬間酒店、民宿、公寓等優質房源將以更優惠的價格登陸飛豬，為中國出境遊客提供更實惠的海外酒店預訂選擇。Agoda也將受益於飛豬的數億用戶網絡和創新營銷策略，進一步增強其服務中國市場的能力。

隨著暑假的臨近，中國遊客的出境需求持續上升。飛豬平台數據顯示，以暑假出遊為主題的“618”推廣優惠中，出境旅遊相關產品的銷量超過20萬件。分析認為，Agoda和飛豬的合作不僅能增加消費者海外住宿的選擇，同時讓更多海外目的地的酒店、民宿和公寓從回歸的中國遊客中賺取更多收入。

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責任編輯：陳玉蓮