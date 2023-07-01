【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗

▲ 【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行 料棄用合作至少16年之久美資花旗

港府疑將百億貨值的港交所 （00388） 持股由美資花旗轉換為中資工商銀行，估計是自2007年有紀錄以來首次轉倉。香港政府現持有港交所逾6%股份，是最大單一股東，而最新數據顯示，6月中旬約7800萬股港交所轉入工商銀行，股份數目幾乎與港府持股量一致，以當日收市價計，市值約240億元。

現時政府在港交所持股是計入金管局外匯基金帳目，問及轉倉行動，金管局發言人表示，不評論外匯基金的具體投資細節，而財政司長辦公室則稱無補充。

以往料選用花旗持倉港交所

港交所在2011年至2020年期間，提供以股代息選擇，讓港府持股反覆增加至6.1%以上。而港交所多年前提購倫交所時曾披露，港府截至2019年9月23日持有約7700萬股。據中央結算系統（CCASS）顯示，花旗倉位在6月14日轉出7850萬股或6.19%，而工商銀行倉位獲轉入7800萬股或6.17%，持股數目相關貼近港府持股，其後工商銀行在6月27日轉出2%或2536萬股到同系工銀亞洲証券倉位。

值得留意是，特區政府曾在2007年9月7日增持約1570萬股港交所，持股量4.41%一舉躍至5.88%，同日只有花旗倉位持股大增1420萬股，意味特區政府或選用花旗作為託管商至少16年。

原因難料 有可能是政治考量

港府疑罕有將港交所股份射倉至工行，公共專業聯盟財經政策發言人甄文星認為原因難料，包括可能是政治環境考量，一般而言，大戶轉倉可能是押股票貸款，不過，工行並非常見按股券商。另外有市場人士估計，通常股東可能會因為券商手續費高昂而轉倉，有時上市公司進行先舊後新配股，或者大股東沽貨，均會出現大手射倉行動。

除了港交所外，現時港府持有港鐵 （00066） 約46.34億股或74.7%，以CCASS流通股份推斷，港府未有大舉將港鐵持股存入券商。

託管超過5%港交所須申請成次要控制人

現時港府是港交所唯一持股超過5%的主要股東，因為根據《證券及期貨條例》第61條，任何人除非得到證監會在諮詢財政司司長後給予的書面核准，否則不得成為港交所次要控制人，所謂所次要控制人即是可在AGM可行使5%或以上投票權的人士，而代客持有港交所股份的券商也須申請成為次要控制人，才可託管5%或以上港交所。

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記者：李哲毅