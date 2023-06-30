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【上海直擊】亞信科技：目標2年後收入達百億

新經濟追蹤 17:45 2023/06/30

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【上海直擊】亞信科技：目標2年後收入達百億

以ChatGPT為首的人工智能（AI）聊天機械人掀起全球熱潮。亞信科技 （01675） 首席技術官及高級副總裁歐陽曄表示，這樣的大模型系統出現後，所有核心生產系統都要往智能化演進。當網絡支撐系統（OSS）和業務支撐系統（BSS）建設之後，相信公司幫助內地三大電訊商及廣電總局的存量新需求將有一個良好的爆發。

歐陽曄預計，公司下半年將推出不同頻段產品，特別是針對700M的產品，以及智能化產品，包括應用在不同場景的識別能力，迎合內地發展趨勢。

亞信科技在2023年上海世界移動通信大會（MWC）上展示公司的邊緣智能能力，其邊緣AI一機體平台可按不同場景識別人們的樣貌、行為和動作等，包括識別地盤有否配戴頭盔、吸煙情況等。歐表示，單是北京的一個工地集團便已購置了500台裝置，另外，全上海最大地鐵站人民廣場站亦由公司的邊緣平台所包辦。

亞信科技料2025年收入達百億

另外，亞信科技目標2025年收入達百億元人民幣，利潤率保持在雙位數之上。去年，公司收入為77.4億元人民幣，這目標即意味收入每年升約13.7%。

同時，公司指要提高三新業務佔比，務求今年做到四六比，明年做到五五比。去年公司三新業務增長64.2%至25.7億元，佔總收入比重33.3%。而傳統業務倒退3%至51.6億元。三新業務是指數智運營、垂直行業及企業上雲、網絡支撐系統（OSS）業務。

面對內地科企公司裁員潮，公司透露目前並沒有大規模的解僱員工，只會淘汰績效較低的員工。

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記者：姚卓然

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