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韓國家庭月花61000元　租將軍澳海天晉四房單位

股樓投資 18:07 2023/06/30

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踏入傳統租務旺季，租務表現轉趨活躍，有韓國家庭月花61,000元租入將軍澳海天晉一個四房雙套單位。 

美聯物業羅定康表示，海天晉1座中層A室，實用面積1,391平方呎，四房雙套連儲物室及洗手間間隔，外望享海景，新近獲韓國家庭以每月61,000元租入，實用呎租約44元。他續說，將軍澳較少有四房單位放租，加上單位外望可享海景，故租金表現較為理想。 

資料顯示，業主於2016年中以2,092.6萬元購入上述單位，若以目前租金61,000元計算，租務回報率約3.5厘。  

延伸閱讀 港置：近半市民睇淡後市 若樓市無新招 料全年升幅不足10%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

海天晉 物業出租 美聯物業 將軍澳 二手市場

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