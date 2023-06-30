韓國家庭月花61000元　租將軍澳海天晉四房單位

踏入傳統租務旺季，租務表現轉趨活躍，有韓國家庭月花61,000元租入將軍澳海天晉一個四房雙套單位。

美聯物業羅定康表示，海天晉1座中層A室，實用面積1,391平方呎，四房雙套連儲物室及洗手間間隔，外望享海景，新近獲韓國家庭以每月61,000元租入，實用呎租約44元。他續說，將軍澳較少有四房單位放租，加上單位外望可享海景，故租金表現較為理想。

資料顯示，業主於2016年中以2,092.6萬元購入上述單位，若以目前租金61,000元計算，租務回報率約3.5厘。

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