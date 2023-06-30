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【芯片大戰】ASML跌約2%　荷蘭9月起限制部分先進半導體設備出口

股市 17:43 2023/06/30

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【芯片大戰】荷蘭推限制部分先進半導體設備出口新規定　料9月1日生效

外電報道，荷蘭政府周五公布限制部分先進半導體設備的出口政策，以回應美國希望盟友停止向中國出售高科技組件的壓力。荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher表示，由於部分先進半導體設備可能存在軍事用途，故當局採取有關措施是為了國家安全，相信只有相當有限的公司及產品型號會受到影響。

先進芯片出口前需申請許可證

根據新規定，荷蘭將要求先進芯片設備製造商在出口前申請許可證，預計將於9月1日生效。當局會提供一份技術文件，指明哪些設備將需要許可證。

荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾ASML（美：ASML）預計，新規定不會影響其財務指引。ASML於3月聲明指，其最高端產品之一、用作生產電腦芯片的EUV（極紫外光）生產線需要申請許可證，而有關產品從未出口中國。

ASML在荷蘭交易所最新跌約2%，暫報655.7歐元。公司在美上市的ADR盤前跌1.6%，暫報711.85美元。

相關文章：【NVDA】英偉達、AMD盤前跌　分析：買入機會　美國據報考慮向中國AI芯片出口實施新限制

相關文章：【芯片大戰】英特爾挑戰台積電代工生產　一原因股價即急挫6%

編輯：陳韻妍

美股 艾司摩爾（ASML，美：ASML） 國防 科技產品 科技戰 晶片 貿易 美國 中國 荷蘭
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