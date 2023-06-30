【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底

▲ 不少港元定存超高息於6月底完結

6月煞科周，全周有11間港銀調整港元定期存款息，當中4減6加，大眾銀行則減完又加；專家料下周半年結後超高息爭相下架。

本周的搶存戰市況有2大聚焦點︰

(1)3中小行鬥撤4厘高息，包括連續5天劈息的大新(02356)、匯立(WeLab Bank)及平安壹賬通(PAOB)；

(2)發鈔行再突擊推半年4.5厘破頂息。

本周調整定存息銀行:

銀行 定存息率(厘) 備註 14天 3個月 6個月 1年 大新 3.6 累減0.4厘 花旗 3.75 3.75 兩存齊減0.07厘 匯立 3.6 下調0.2厘 PAOB 2 下調2.5厘 集友 4 特惠息優惠期順延至7月5日 星展 4.05 上調0.2厘, 重返亞軍 工銀亞洲 4.1 上調0.2厘 大眾銀行 4.1 4 上調0.1厘; 1年期減至4厘, 由冠軍滑落至第3位。 信銀國際 4.25 息率上調 東亞 4.4 4.2 上調0.2厘, 追貼渣打、創興、建行工洲, 4行位列3個月高息榜亞軍；半年期加至4.2厘, 與招商永隆齊居第2位 建行亞洲 4.4 上調0.1厘, 追貼渣打、創興、東亞, 4行位列3個月高息榜亞軍 渣打 4.5 新推出, 同存期新高息, 以200萬元入場費計，年底穩賺4.5萬元利息

全城最高7天年息20厘 1個月高息王10厘皆6月底完結

此外，轉眼間6月底，不少特高息完結，比方：冠絕全城的高息王、建行亞洲7天年息20厘；同樣長息王、華僑永亨388天定存4.38厘等也於6月底屆滿。

專家指食息族宜緊抓20厘超高息仍在先開立7天短存，除了入場速賺1,918元利息外；到期後又可把賺息所得轉吼太古(00019)，後者出售美國可口可樂業務後套現逾百億元，每股A股豪派8.12元特別息，特息收益率逾10厘，博錢揾錢可雙重賺息。

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檢視高息榜：

7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底

1個月呈雙冠王：

＊富融(Fusion Bank)10厘

＊滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月：富邦4.5厘

半年期：渣打4.5厘

1年期：富邦4.1厘

2年期：招商永隆：3厘

渣打新推半年4.5厘破頂息 僅適用指定客戶 有附帶條件

至於4大行，市傳滙豐(HSBC)撤特選大戶3個月5厘，半年略減0.06厘至4.91厘，1年也微削0.03厘至4.88厘。同樣，傳中銀香港(02388)新推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。

那邊廂，渣打於周初推半年4.5厘的創新高息率；渣打回應本報查詢指，相關定存息率只適用於指定客戶，設特定要求，並會不時更新。

比拼4大行：

3個月：

渣打4.4厘(優先私人理財客戶<平均總結存須達 800萬元等值或以上>，門檻10萬元新錢)

滙豐、中銀香港及恒生(00011)3.3厘

半年期：

渣打4.5厘(門檻200萬元，只適用於指定客戶，設特定要求，並會不時更新)

渣打4.4厘(優先私人理財戶，10萬元新錢)

滙豐及中銀3.4厘、渣打3.4厘(1萬元新錢，網上優惠)

恒生3.3厘

1年期：渣打4厘(優先私人理財戶，10萬元新錢)

中銀3.4厘

渣打3.4厘(1萬元新錢，網上優惠)

恒生3.1厘

定存息7月生變 料存息隨拆息回落而走低

時值月結、季結及半年結，市料下周踏入第3季後定存息暫易跌難大升，畢竟拆息持續偏軟，1個月拆息7連跌，失守5厘，現為4.93厘，存息將隨拆息走低而拾級向下；唯恐7月開局的存息醞釀新一輪更新潮，排行榜呈驟變。

單看虛擬銀行，T0M集團(02383)有份虛銀匯立(WeLab Bank)取消4個月4.2厘；又下調1年期0.2厘至3.6厘，尚幸仍穩守榜首。

虛銀長短息王：

1個月：工銀亞洲、港交所(00388)及騰訊(00700)有份虛銀富融(Fusion Bank)10厘(基本利率再加額外年利率)，成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，推薦人最多賺息410元；至6月底

3個月：平保(02318)牽頭虛擬銀行平安壹賬通(PAOB)及富融3.7厘

5個月：PAOB3.7厘

半年期：富融3.7厘

9個月：PAOB3.7厘

1年期：匯立3.6厘，跑贏Mox的3.5厘，PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；天星的3.1厘，眾安的3.01厘與富融的3厘。

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

此外，活期驚現超高息也倒數，過往較低調的螞蟻銀行(Ant Bank），突推30厘超高息，但須完成大兩任務是：

(1)須在6月30日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度，

(2)在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易。

可在6月30日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面，鬥快搶首10萬元的30厘年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張。有效期約1個月，由7月6日至8月5日，以10萬元計，1個月賺息約2500元；其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，1個月也有7厘的存款利率獎賞。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯:李勝君







