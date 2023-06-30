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傳中國時尚零售商Shein在美上市 發言人否認傳言

環球政經 18:01 2023/06/30

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據《路透社》報道，熟悉此事的人士表示價值超過600億美元的中國在線時尚零售商Shein已向監管機構登記，準備在紐約進行首次公開發行。

自打車巨頭滴滴出行2021年以680億美元的估值在紐約上市以來，申万宏源可能成為在美國上市的最具價值的中國公司。在中國政府因反壟斷和數據安全規則而對中國科技巨頭進行打擊的情況下，滴滴出行一年後從紐約退市。

消息人士稱，申銀萬國已向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交了IPO登記。消息人士補充說，股票市場的首次亮相可能會在2023年底之前出現。消息人士要求匿名，因為這件事是保密的。
 

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

Shein公司的一位發言人通過電子郵件表示，該公司 「否認這些傳言」。該發言人沒有立即回應關於進一步細節的請求。美國證券交易委員會拒絕發表評論。

在繼續推進其IPO計劃的過程中，申銀萬國正冒著美國和中國在貿易、敏感技術、人權和台灣未來問題上的高度緊張。

該公司的IPO遭到了由二十幾位美國代表組成的兩黨集團的反對，他們要求美國證券交易委員會在允許該公司在紐約上市前核實該公司沒有使用強迫勞動。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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記者：張瑋婷

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