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【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞

理財智慧 17:40 2023/06/30

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麥當勞稱，適逢7月6日是國際炸雞日，將於7月5至7日於麥當勞App推出「$20歎麥炸雞」優惠，分別有原味、蜜糖BBQ或鹽酥麥炸雞3種口味。

由7月5日（下星期三）起，一連三日用戶只需於麥當勞App選購「$20歎麥炸雞(2件雞鎚)」電子優惠券，即可品嘗原味、蜜糖BBQ或鹽酥麥炸雞。另外亦有多款麥炸雞優惠券任君選擇，包括「$36原味麥炸雞(2件)套餐」及「$85 麥炸雞分享桶」等。

    點擊圖片放大
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而下星期一（7月3日）至星期日（7月9日）期間，麥當勞App 用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動頁面，即可從5款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 所選優惠券將於7月10日下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至7月14日。 

多款人氣美食優惠券亦會繼續供應，包括蝦堡系列，醒晨超值選及McCafé「$100任選8杯指定手調咖啡」等。

【延伸閱讀】麥當勞App 用戶獨家專享「SHOW 畀你睇」活動 捐$90.3有機會獲拉闊音樂會 DJ / MC 門票2張【見下頁

另外，即日起，用戶亦可參與麥當勞App用戶專屬福利「SHOW畀你睇」活動，只要在麥當勞App掃瞄App內之指定捐款券，成功捐款90.3元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得叱咤903主辦、麥當勞呈獻拉闊音樂會DJ / MC門票兩張。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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撰文 : 陳楚琨

慈善基金 美食 香港 麥當勞 著數優惠

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