前租客交吉唔洗一個鐘即租出　同區客3.1萬租藍灣半島三房

世紀21 Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島錄租務成交，單位前租客於下午2時30分才遷出，於下午3時15分已獲同區租客承租，屋苑8座極高層C室單位，實用面積為830平方呎，單位三房主人套房連工人套房設計，眺望藍塘海峽及清水灣海景，最新以月租31,000元租出，實用面積呎租為37.3元，較單位上一手租客原有32,000元月租微調3.1%，租客為本區租客，心儀單位為極高層向東全海景落地玻璃戶，附設計展示級裝潢，滲透着悠然自得慵懶格調碧海藍天，租客一見傾心立即租入。

招潔冰表示，剛租出單位業主早於2011年購入，初時屬自用，後來轉作收租作長線投資，比對於業主於2011年10月以930萬元購入上址，以購入價計算，租金回報率達4厘。

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