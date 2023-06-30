▲ 【業績︱餐飲股】大快活CEO：4至6月生意明顯上升、惟晚市未回到疫前 冀今年開10間大快活、特色餐廳開店審慎

大快活 （00052） 執行董事兼行政總裁羅輝承表示，看到4至6月生意有明顯上升，現時早午茶市生意已回復至正常水平，晚市則逐慢復甦，仍未回到疫情前水平。

問及開店步伐，羅輝承指，期望今財年在香港開設10間大快活分店，雖然承認租金壓力較疫情高峰時上升，但仍有議價空間。特色餐廳方面，他指，晚市對特色餐廳的生意佔比重，由於未看到晚市明顯復甦，故在開店上取態審慎。

至於內地市場，集團計劃今財年在大灣區開設6至8間餐廳。管理層認為，內地長遠有30至40間分店符合經濟效益，並相信有穩定的盈利貢獻。

人手仍欠300至400人

餐飲業一直面對成本壓力問題，羅輝承指，除了提升人手效益、加強運用中央廚房以及電子系統，首要是提升生意額，將會透過推出較高單價產品，以提升平均惠顧金額。他指，若原材料成本控制得宜，期望加價空間保持在1%至2%水平。

他又指，集團一直面對人手短缺問題，前綫及後勤仍共欠約300至400人，集團會繼續主張聘請本地人，外勞輸入等政策推出時也會予以考慮。

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記者：袁諾曦