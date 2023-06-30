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【科企裁員】Pokémon GO開發商疫情後重整　裁員兼關閉LA工作室

科技 17:22 2023/06/30

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Niantic於周四（29日）宣佈將結束旗下的兩款分別主題為NBA及Marvel的游戲，並裁員230人。

Pokémon GO手遊在2016年推出後便風靡全球，下載數目超過10億次。不過，該遊戲的開發商Niantic在週四（29日）宣布裁員230人，達到該公司員工的四分之一，並關閉其位於洛杉磯的工作室。另外，Niantic也會結束旗下兩款分別名為《NBA All-World》以及正在開發中的Marvel授權遊戲。

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根據外媒《TechCrunch》報道，Niantic行政總裁John Hanke在發給員工的電子郵件中表示，Niantic在疫情期間為了追求積極增長，增加了員工人數和擴大對遊戲研發的投資，允許其支出高於收入的增長速度。但在疫情過後，遊戲和平台的新項目卻並未帶來與這些投資相稱的收入。

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目前，Pokémon GO依舊是Niantic的主要收入來源，從2020年起，每年都為Niantic帶來10億美元（約78.3億港元）的收益。Hanke也在電郵中表示：「公司的首要任務，就是要保持 Pokémon GO健康發展，成為一款永恆的遊戲。」

據悉，Niantic將進一步調整公司架構，削減起遊戲平台團隊以及公司其他部門的規模，並將研發重心轉向混合現實設備（mixed-reality devices） 以及虛擬實境眼鏡（AR glasses）。

責任編輯：王愷楹

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