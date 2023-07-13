【新股IPO】七牛智能委任華泰作整體協調人　淘寶、雲鋒持逾一成　傳集16億

▲ 【新股IPO】七牛智能遞表來港上市，新加入華泰金融，以及原有的申萬宏源及交銀國際一同協調IPO。

內地第三大音視頻PaaS服務商、阿里巴巴 （09988） 持股的七牛智能6月29日遞表，申萬宏源及交銀國際為聯席保薦人。據公司周三（12日）公告顯示，華泰金融加入整體協調人。七牛智能上市前投資者包括淘寶持有17.69%、雲鋒基金旗下Magic Logistics持12.4%、經緯創投Matrix持有7.97%、啟明基金持有6.83%。

據外電消息指，七牛智能目標來港集資2億美元（折合約15.6億港元）。公司2021年5月曾提交美國上市申請，原定集資3億至5億美元，9月因市場疲弱撤回申請，當時涉及投行包括美銀、瑞銀、富瑞、富途、交銀及老虎國際。

七牛智能去年收益減少22%至11.5億元（人民幣，下同），毛利率按年略增0.1個百分點至19.9%，虧損收窄3%至2.1億元。集團表示，虧損來自累積虧損以及可轉換可贖回優先股負債，預期上市完成，將實現正權益及回復淨資產狀況，優先股負債將列為權益。

七牛智能主要提供音視頻解決方案即七牛雲服務，包括專有內容分發網絡QCDN，對象存儲平台Kodo、互動直播產品及智能媒體數據分析平台Dora和APaaS解決方案。截至去年底，集團註冊用戶逾135萬名，付費客戶8萬家，客戶涵蓋泛娛樂、社交網絡、醫療、電子商務、教育、媒體、金融服務、汽車、電信和智能製造等。七牛雲於上海設總部、北京、杭州、深圳、廣州、成都設分部。

七牛雲預期集資將作滲透其APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客戶群；提升未來3至6年的銷售及營銷功能；增強研發能力以及收購合併等用途。

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記者：宋佩恩