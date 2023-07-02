【創科人才】銀行職員修讀UI/UX課程　3個月即成功轉行

創科近年被港府視為「激活香港經濟高質量發展的重要引擎」，在其積極推動創科發展。香港創科前景一遍光明。相關的職位空缺與日俱增，吸引不少無相關學歷及工作經驗的人士，轉行投身創科界，當中包括原於銀行業工作的蘇玳。

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取得金融及商業相關大學學位後，蘇玳曾於銀行任職櫃員（Bank Teller）。惟發現，櫃員工作的重覆性及可替代性極高，

幫客人進行提款、存款及存支票，這些工作你交給一部機器，它們也可以完成。

加上，銀行工作均需按指引及規矩行事，員工難以無法發表個人意見及建議。有感工作及整體行業前景，與心中期望存有落差，使她萌生去意，並期望利用其對美學及設計的興趣，轉投更具創新性，且較易發表個人意見的創科界，以尋求更好的職場發展。

工餘時間 修讀短期課程

回想過去，蘇玳的轉行過程雖然辛苦，但算順遂。辛苦的是，在修讀為期約3個月、與UI/UX相關的短期課程的同時，仍兼顧銀行工作；且除要學習設計和改善產品介面和用戶體驗等UI/UX設計知識，還要略懂市場推廣。

順遂的是，作為創科「白紙」，在修讀該短期課程時，獲當時的講師賞識，並聘請她到其公司實習。及後透過參與賽馬會舉辦的培訓計劃，於本地生物科技初創尖思科研（Gense Technologies），擔任UI/UX設計培訓生。

她認為成功轉行的主要因素，是修讀短期課程時，在課堂上積極表現自己、發表個人想法。好學的心態為她爭取到實習機會，成為踏足創科界的第一步。另強調，轉行前必然要多作準備，亦需面對學習大量新知識所帶來的挑戰。

面試表現 不輸專科出身人士

面對無相關學科背景的求職者，尖思科研聯合創辦人兼行政總裁陳柏衡指出，在面試時均會準備一些較簡單的題目，以測試求職者的能力水平。從蘇玳的作答中能看出，

比起修讀了3、4年設計或是UI/UX的人，她未必會被比下去。

他更坦言，倘若求職者甚麼都不懂，又不清楚自己的發展方向，自然較難獲聘請。但若如蘇玳般清楚了解自己想要接觸的範疇，且看得出她曾嘗試學習相關知識，「這會是一個很好（考慮聘請的）出發點」。

可自由分享見解 發掘自身潛力

蘇玳則補充，在大公司工作，員工只會專注於單一崗位的職責；而目前在初創公司工作，公司不但十分鼓勵員工勇於表達個人意見，也讓她有機會接觸不同崗位。如在UI/UX設計及市場推廣工作外，嘗試接觸與管理相關的公務。

初創公司給我更多機會，作不同的嘗試，和發掘自己更多的可能性。我不介意為此付出多點時間和精力，來發展自己的職業生涯規劃。

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記者：殷凱怡

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