亞裔生感因種族未獲哈佛錄取 SAT拎1550分登福布斯精英榜

美國最高法院裁定大學招生程序中加入平權措施，將種族因素納入考量的做法違憲。亞裔生Calvin Yang於學術能力評估測試（SAT）獲1,550分高分，更打入加拿大30歲以下精英榜，他認為自己是因種族原因未獲美國哈佛大學（Harvard University）取錄。

美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲 【下一頁】

美媒報道，21歲的Calvin為加拿大華裔移民第二代，多年來成績優異。他2020年申請入讀哈佛大學時，成績平均績點（Grade Point Average，簡稱GPA）為3.9，在滿分為1600的SAT考試中取得1,550分。

Calvin有加入兩隊運動校隊，成立政策初創企業之餘，更入選加拿大30位30歲以下精英榜。

不過由於平權措施，Calvin認為亞裔因膚色在申請學校過程中處於劣勢，更形容這點在亞裔美國人社區中是個公開的秘密。

因此他申請大學時，努力嘗試讓其履歷擺脫外界對亞裔的刻板印象，包括隱瞞他是一名出色的鋼琴演奏家，避免校方將其定型。

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不過Calvin最終未能如願升讀哈佛，改為入讀加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）。他認為如果最高法院在他申請大學前推翻平權措施，他就會強調自己各方面領域的表現，而非淡化其種族。

他認為這一點有助提高其升讀哈佛的機會，更指出於種族意識的招生可能造成他升讀心儀學校的障礙。

《紐約郵報》指，哈佛對不同種族的申請者設置不同SAT分數門檻，亞裔學生需獲最少1,350分，而非裔及拉丁裔學生只需1,100分。

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責任編輯：鄭錦玲