  • 32°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞裔生感因種族未獲哈佛錄取 SAT拎1550分登福布斯精英榜

環球社會熱點 17:10 2023/06/30

分享：

分享：

美國最高法院裁定大學招生程序中加入平權措施，將種族因素納入考量的做法違憲。亞裔生Calvin Yang於學術能力評估測試（SAT）獲1,550分高分，更打入加拿大30歲以下精英榜，他認為自己是因種族原因未獲美國哈佛大學（Harvard University）取錄。

美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲  【下一頁】

美媒報道，21歲的Calvin為加拿大華裔移民第二代，多年來成績優異。他2020年申請入讀哈佛大學時，成績平均績點（Grade Point Average，簡稱GPA）為3.9，在滿分為1600的SAT考試中取得1,550分。

Calvin有加入兩隊運動校隊，成立政策初創企業之餘，更入選加拿大30位30歲以下精英榜。

不過由於平權措施，Calvin認為亞裔因膚色在申請學校過程中處於劣勢，更形容這點在亞裔美國人社區中是個公開的秘密。

因此他申請大學時，努力嘗試讓其履歷擺脫外界對亞裔的刻板印象，包括隱瞞他是一名出色的鋼琴演奏家，避免校方將其定型。

路透社報告指除特朗普外 歷任美國總統均為奴隸主後裔 【下一頁】

不過Calvin最終未能如願升讀哈佛，改為入讀加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）。他認為如果最高法院在他申請大學前推翻平權措施，他就會強調自己各方面領域的表現，而非淡化其種族。

他認為這一點有助提高其升讀哈佛的機會，更指出於種族意識的招生可能造成他升讀心儀學校的障礙。

《紐約郵報》指，哈佛對不同種族的申請者設置不同SAT分數門檻，亞裔學生需獲最少1,350分，而非裔及拉丁裔學生只需1,100分。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲
今日
美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲
路透社報告指除特朗普外 歷任美國總統均為奴隸主後裔
2023/06/28
路透社報告指除特朗普外 歷任美國總統均為奴隸主後裔
美國醫學會：BMI存在種族歧視 忽略種族及性別差異
2023/06/21
美國醫學會：BMI存在種族歧視 忽略種族及性別差異
美白人員工控星巴克種族歧視 勝訴獲賠近2億
2023/06/15
美白人員工控星巴克種族歧視 勝訴獲賠近2億
外國男發短訊抱怨飛機坐「龐大黑人女性」旁邊 被鬧種族歧視
2023/05/31
外國男發短訊抱怨飛機坐「龐大黑人女性」旁邊 被鬧種族歧視

你可能感興趣

美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲
今日 12:12
美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲
路透社報告指除特朗普外 歷任美國總統均為奴隸主後裔
11:05 2023/06/28
路透社報告指除特朗普外 歷任美國總統均為奴隸主後裔
美國醫學會：BMI存在種族歧視 忽略種族及性別差異
15:15 2023/06/21
美國醫學會：BMI存在種族歧視 忽略種族及性別差異
種族主義 歧視 大學 SAT 美國 哈佛大學

下一篇文章

英國將引入4年制醫科學位 冀解決NHS人手短缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲
美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲
拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
世衛擬列阿斯巴甜為可能致癌物 無糖可樂香口膠常用
世衛擬列阿斯巴甜為可能致癌物 無糖可樂香口膠常用
「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓
「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓
【俄烏戰爭】瓦格納不再在烏作戰 疑進駐白俄軍事設施 （持續更新）
【俄烏戰爭】瓦格納不再在烏作戰 疑進駐白俄軍事設施 （持續更新）
Nicolas Cage軼事多多 曾為兒子幻想友人買機票
Nicolas Cage軼事多多 曾為兒子幻想友人買機票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款