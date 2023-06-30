IMF與巴基斯坦達成30億美元協議 周五稍晚將正式簽署

國際貨幣基金組織（IMF）已經與巴基斯坦就一項30億美元的備用安排達成了工作人員級別的協議，IMF表示，巴基斯坦期待已久是次決定。

該協議須經國際貨幣基金組織董事會在7月批准，在拖延了8個月之後，為正在與嚴重的國際收支危機和外匯儲備下降作鬥爭的巴基斯坦提供了一些喘息機會。

財政部長 Ishaq Dar 在周五（30日）早些時候宣布該交易後在Twitter上說「讚美上帝！」



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Dar告訴《路透社》，巴基斯坦將在周五晚些時候收到國際貨幣基金組織關於該交易的正式文件，他說他將「在今晚之前簽署、蓋章並歸還。」，他亦曾在周四（29日）表示，預計該交易很快就會達成。

根據Tradeweb的數據，巴基斯坦的主權美元債券在歐洲早期交易中大幅反彈，其中2025年發行的債券漲幅最大，上漲了0.47美元，交易價格為0.52美元。該國的國內股票和貨幣市場週五關閉。

分析人士稱，由於通貨膨脹率居高不下，外匯儲備僅夠支付一個月的受控進口，如果沒有國際貨幣基金組織的協議，巴基斯坦的經濟危機可能會演變成一場債務違約。

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記者：張瑋婷