日媒：歐盟擬撤對日本食品進口限制 最快下月底公布

日媒《共同社》引述歐盟消息人士報道，歐盟擬全面撤銷2011年福島核事故後，對日本出產食品實施的進口限制措施，料最快7月底公布。歐盟一旦撤銷進口限制，福島等10縣水產和菇類產品，將無需再提供放射性物質檢測證明。

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歐盟現正展開最後協調，根據檢測等科學證據認為，撤銷進口限制合理。比利時布魯塞爾7月舉行日本和歐盟首腦會談時，將討論相關議題。

若歐盟決定撤銷限制，日本政府日後和中韓等維持限制的國家談判，將成外界關注焦點。

《共同社》引述歐盟發言人指，食品安全為極其重要的優先事項，自核事故以來，針對日本產食品附件特別條件亦處於相關考慮。

歐盟會定期審議措施，如有必要，會根據近期發展和新的科學數據作修改。但發言人並未證實，歐盟將撤銷限制。

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日本2011年核事故發生後，各國及地區憂慮放射性物質帶來的污染，紛紛限制日本農林水產品和食品進口，歐盟亦不例外，歐盟最高峰時期共有55個地區實施限制，但其後陸續撤銷或放寬。

美國已於2021年9月撤銷限制，歐盟亦於同年10月放寬，人工栽培菇類無需產地證明文件。

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責任編輯：李俊儀