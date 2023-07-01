【電競入奧】港電競單車選手江琳「雙軌備戰」　 追夢踩出奧運路

將電子競技（電競）項目納入奧運已不是夢，首屆奧運電競錦標賽（Olympic Esports Series）總決賽於上周五至周日（23至25日），在新加坡正式展開。

▲ (張寶燕攝）

是次奧運電競錦標賽集結來自全球的電競運動員，在十大虛擬體育比賽類別中角逐獎項。其中參加電競單車項目「追夢」的選手，還有來自香港、身兼全職教師工作的江琳。

電競在全球多個地方迅速發展，雖說本港較遲起步發展電競以及缺乏支援等，惟仍然有不少港人希望投身電競選手行列，正為此默默耕耘。江琳過去兩年連續取得「UCI電競單車世界錦標賽」參賽資格，成為香港及亞洲唯一代表，並以業餘選手身份擊敗不少現役及退役職業車手。是次在奧運電競錦標賽突圍，她也是作為香港唯一代表。

▲ 是次作為香港唯一電競單車代表出戰上周新加坡舉辦的首屆奧運電競錦標賽總決賽，江琳表示，由於身兼全職教師工作，只能在工餘時間進行高強度訓練來鍛鍊體能。（張寶燕攝）

日前在新加坡的新達會議及展覽中心上演一幕幕電競賽事，早在今年三月已開始預選賽階段，在十項運動中選拔出接近100位選手獲得決賽資格。而江琳參戰的電競單車項目，就有來自全球的八男八女，共16位的選手參與。

有言電競選手的黃金時期是十多歲至二十多歲，職業生涯大約是短短五至六年，相比傳統體育選手的生命周期短得多。然而，身兼中學體育老師工作的江琳，卻是以30多歲之齡，走上電競選手的路，並在國際電競戰隊嶄露頭角。

兼顧教師工作 減肥發掘樂趣

她在賽後接受本報訪問分享，一開始玩電競單車是因為疫情期間想減肥的緣故，之後發掘到當中樂趣之餘，也開始鑽研及備戰正式賽事，至今參與了大約400場電競單車比賽。

要成為一位電競選手絕不容易，加上江琳還要兼顧教師工作，她直言：「香港工時長，以我為例，就是朝7晚7工作。」於是只能忙裡偷閒，在家練習。原本有跟隊踢足球的江琳因為疫情期間的訓練減少，靠電競單車維持體能，日覆日鑽研及陸續認識到不同「車友」之後，她更同步開展實體公路單車訓練與室內踩機訓練，「雙軌並行」備戰賽事。

參與社區聯盟 憑堅持與熱誠

目前電競也有分為Pro league（職業聯盟）及Community league（社區聯盟），江琳解說，兩者主要分別在於：Pro league設有獎金，Community league則「只有資助，沒有實際收入。」

她表示，雖然亦有職業女子隊邀請她入隊，但由於大部分職業女子隊需要在歐洲同美洲時區對戰，可是她無法於凌晨兩點或早上八點比賽，因此現時都是參與community league。「幸好E-sports（電競）無地理限制，在家踩得到，只要在空閒時間就可以參與。」

在支援方面，她透露今次更獲得國際奧委會（IOC）全額資助機票及食宿。另對於本港的支援，她坦言，目前的確雖然尚未如英、澳等地完善，可是在她參與過去兩屆參加UCI電競單車世界錦標賽（下稱世錦賽），亦開始留意到有明顯分別。

同時，她形容現階的支援，可算是發展歷程上一個重要的里程碑：

隨著愈來愈多人關注電競運動、更多媒體報道，在第二年相參賽比首年而言，相關支援，例如香港單車總會會主動幫忙選手製作隊衫，了解選手是否有其他需求及支援等。

關注漸增 獲新地黃金寶支持

她補充，此後社會各界包括坊間車會也會自發組織、舉辦電競單車賽事，例如新地（新鴻基地產）、香港單車傳奇黃金寶在內也有支持。而且透過「車友」網絡，包括在Facebook、WhatsApp群組等，也會互相分享及推廣相關資訊。因此，她亦看好未來會有愈來愈多港人參與其中。

港唯一代表打入決賽 夥隊伍奪季軍

江琳作為香港唯一電競單車代表出戰上周新加坡舉辦的首屆奧運電競錦標賽（Olympic Esports Series）總決賽。數年來，全憑堅持及自律，抱持一份熱誠投身電競行業，而現時主要參與Community league（社區聯盟），因此只有資助，沒有實際收入。除了在工餘時間努力提升個人實力，還要積極參加比賽累積經驗。

賽事採用男女混合組隊的方式，每隊兩男兩女，隊伍進行三個階段，共6個回合的較量：女子和男子淘汰賽（13.3公里），每隊每回合兩人參賽；女子和男子爭先賽（3.2公里），每隊每回合1人參賽；女子和男子攀登賽（2.7公里），每隊每回合1人參賽，每回合比賽獲得相應的積分。

▲ 江琳所屬的Team Lava隊，最終在奧運電競錦標賽總決賽得到33分，勇奪季軍之位。（張寶燕攝）

而江琳所屬的Team Lava隊，最終得到33分，收穫季軍。江琳為該隊取得共8分；Team Fuego隊得到最高的45分，獲得冠軍。Team Epic隊則拿到38分，獲得亞軍。

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備戰實體公路賽 開展下半場選手生涯

今年9月下旬舉行杭州亞運，電競將首次成為亞運會正式競賽項目；至於2028年奧運能否將電競項目納入，國際奧委會就曾經表示「奧運大門將在2028年時為電競而開。」

江琳認為，這些消息均令她看好未來電競運動發展。可是，她亦坦言，在30多歲時才走上電競選手之路，年齡於她而言的確是限制之一，「如果有幸參與固然高興，惟即使屆時未能參加，也希望以過來人身份，繼續推廣這項運動。」

藉科技提升體能 開YouTube頻道分享策略

最近一年來，她更開始參與實體公路單車比賽，「期望讓大眾知道，電競單車選手去到真實的單車比賽，亦同樣可以將電競訓練的體能轉換到其中，善用科技來提升體能水平，為港爭光。」

另外，留意到現時不少電競相關的串流影片內容都是由外國人拍攝，她選開設了個人YouTube頻道，盼以廣東語旁述，配以中文字幕的影片向港人解說，包括電競單車操作技巧，比賽策略如「何時走車要跟上、何時要留力衝刺」，以及如何提升戰鬥力等。

記者：張寶燕 新加坡直擊

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