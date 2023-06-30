【科技一周回顧】Google DeepMind開發新AI系統　Netflix擬取消基本無廣告方案

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【AI研發】Google DeepMind開發新AI系統 稱將超越ChatGPT

Google旗下AI研究實驗室DeepMind在2016年，曾經推出AI系統AlphaGo，並在圍棋比賽中歷史性地擊敗了人類圍棋冠軍。多年後，DeepMind也未曾放棄在相關領域中的發展，據《Wired》報道，DeepMind最近正在開發一款新的聊天機械人Gemini，該研究是基於AlphaGo的研發技術。DeepMind行政總裁Demis Hassabis更稱，Gemini的功能將會超越目前大熱的ChatGPT系統。

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2/【Netflix賺錢新招】Netflix擬取消基本無廣告方案 加拿大率先實施

Netflix近年為了增加收入，不斷尋找新方法來從訂戶身上擠壓出更多的營業額。繼在全球100多個國家及地區，擴大打擊寄生帳號，日前Netflix再有新招數，計畫取消最便宜的無廣告方案，加拿大先作試驗。

3/【強強聯手】iOS版ChatGPT結合Bing搜尋功能 僅限付費訂閱用家使用

OpenAI上月宣布推出iOS版ChatGPT後，獲得外界大力稱讚，而AI也並未因此而拖慢腳步，反而積極推出不同的新功能，例如允許用戶利用捷徑創建ChatGPT提示。近日OpenAI再表示，推出一個名為「瀏覽（Browsing）」的新功能，結合Bing搜尋功能，從而提供更準確的答案。

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4/【禁用AdBlock】YouTube再出「辣招」打擊Ad Blocker 播放3條影片後會遭封鎖

YouTube近年積極打擊用戶採取非正途消除廣告的方法，上月已有消息指，Google正試行新的AI智能工具，用作偵測用戶是否使用Ad Blocker，並禁止用戶看影片。近日就有用戶在討論區上表示「已中招」，在使用Ad Blocker期間彈出視窗，警告用戶若繼續使用，會在3條影片播放完畢就正式進行封鎖。

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責任編輯：曾曉汶

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