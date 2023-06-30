戴德梁行︰調整港人換樓印花稅政策　外來人才7年內賣樓才繳辣稅

雖然首季樓價回升，成交量大增，但踏入第二季，市道開始轉差，預計下半年交投會進一步減少。戴德梁行認為，政府應重新審視樓市印花稅政策。該行大中華區副總裁陶汝鴻說，政府當年設立辣招原意是穩定樓價，打擊炒賣，而且不希望外來需求刺激樓價大幅上升，認為做法無可厚非，更是合理方向，但現時香港要招攬外來人才，發展多元化及創新產業，所以應調整相關政策。

他續說，雖然政府早前微調政策，外來人才居港7年後，可獲退還已繳付的辣招稅，但屬「先付後退」安排，或難吸引人才， 建議改為外來人才於7年內出售物業，才需繳付相關印花稅，相信此舉有助減少外來人才進駐香港的成本，同時亦防止他們作短期炒賣物業。

此外，陶汝鴻說，現時樓市辣招規限下，換樓客需先支付相當於樓價15%的從價印花稅，雖然其後可獲退還，但建議現時應調整有關安排，以支援市民換樓時的資金壓力。他認為，政府不用擔心此舉會導致本港樓價大幅上升，皆因樓價已較高峰期跌約10%，而且過去幾個月經濟基調、復甦步伐未如預期中理想，其中二手市場過去兩個月非常淡靜，建議政府應該在情況變得更差之前微調政策以支援市民。

陶汝鴻又說，政府是要協助市民解決住屋問題，並非買樓問題，樂見政府將重心放在解決住屋問題上，而現時公屋建設已經加快並能照顧低收入人士，又認為在產業提升、專才來港的影響下，私人樓宇價格應該由自由市場決定。

延伸閱讀 港置：近半市民睇淡後市 若樓市無新招 料全年升幅不足10%【下一頁】

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