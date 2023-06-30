【生仔福利】全球出生率暴跌 多個國家力挽狂瀾 ( 附多國生仔福利)

全球出生率暴跌，早前聯合國人口基金會發佈《2023年世界人口狀況》，香港女性生育率之低位列全球第一！根據資料，香港女性一生平均只生育 0.8 名子女，低於韓國、新加坡、澳門等地。根據香港統計處公佈《1991年至2021年香港生育趨勢》中顯示，本港由1991年每 1,000 名女性人口有1,281名出生嬰兒，30 年後，2021年跌至每1,000名女性僅有772名出生嬰兒。根據官方公布，香港在2021年只有約3.6萬名嬰兒出生，創了30年新低。

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到底香港人生育卻步的主要原因是 ? 有立法會議員指出，本港房屋問題是生育面前的難關。不少人推測香港女性生育率位列全球最低，是因為沒有安居之所，即使有居所，但屋企的面積連一張雙人床都放不下，更惶論是BB床 ! 亦有人指香港的生育福利太差，所以女性不願意生育，到底香港的情況與各國相比較下，又相差多遠呢? 以下杠理部分國家的生育福利情況，補貼的金額因應年份而有所不同，數字只作參考。但整體而言，不少國家都有生育的現金補貼，而香港除了企業給予的產假外，基本上是沒有任何金錢上的補貼。

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有網民表示 :

「無本事生，生完無人養又無人湊」

「間屋細到連放床放櫃都無位，點放到個人仔? 」

「每日工作OT，工作壓力大到連要生仔的動力都無! 」



生BB 是一個需要仔細考慮的決定，因為不僅需要財力及時間，更需要精神和身體上的投入，當然每個家庭都有自己的情況和考慮因素，有人有經濟能力不一定想生，亦有人無太大的經濟能力亦想生仔。有政府的補貼當然有助生育率，不過香港女性不想生育的原因相信不單單是經濟上的考慮。要解決生育率的問題似乎是一個社會未來重大的議題。

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責任編輯：陳玉蓮