【宏觀術數@iM網欄】賭神的End Game 別叫六月讓你輸錢

朋友相約去看周潤發《別叫我賭神》首影，說是新作其實已是2019年拍攝的，內容亦屬「新瓶舊酒」式的發哥電影大雜燴，有著秋天的童話、阿郎的故事，甚至「木嘴輝」喜劇風格和笑料，發哥演繹也少不了《賭神》風格和笑料。假若喜歡緬懷那段璀燦流金歲月，倒也值得觀賞。全晚最難得者為發哥親臨戲院，並稱作他於本港第一次也是第一場的謝票活動，更拿出手機和觀眾selfie及airdrop，把氣氛帶到高峰觀眾歡喜而回。

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今回電影內發哥不再扮演神乎其技的賭神高進，相反為輸掉人生的病態賭徒「吹水輝」（字幕為「吹牛輝」），家中供奉李小龍作神像，口頭禪（be water my friend）金句後期制作也稍作修改。戲中主角欠債累累，前度女友突然出現，攜來他們自閉症的兒子，並出資要求他照顧一個月從而展開故事，由兩人相處逐步帶出感人親情和勵志情節。可能考慮到國內市場規範，戲中賭博內容反而著墨不多。

發哥積極「加持」做勢，相信電影評論會不少。而談到博彩投機又似乎是不少港人所熱衷外，從術數角度看博彩投機得失相信亦會是朋友感興趣。若以紫術斗數來說就要避免兩個化忌，分別貪狼化忌和文曲化忌。而今年適逢地運交替年的癸干，流年必然為破軍化祿會貪狼化忌帶有橫發橫破性質，當中破軍化祿代表意外財或橫財，而貪狼化忌則有競爭失利的意象，兩者必然會同時出現星盤，暗示大成大敗常在一線之間，運程和流年命局遇上便容易有較大起大落情況。假若貪狼化忌飛入財帛更容易引來輸錢失利，與此同時破軍化祿又必在事業宮，主易有機遇或兼職增加收入，是好是壞又則和當事人處理方法有關，至少增加收入去還賭債便非好事。同時又有東作西成之意，適時收手獲利或止蝕，轉變生財方式或投資方向都是有效方法。

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談到今年貪狼化忌容易競爭（博彩）失利，就要留意另一顆文曲化忌的干擾加強。文曲本為文星，亦主琴棋書畫等雜學，化忌也帶文書性質，和貪狼「桃花星」性質稍有異同，本來兩者貪狼為主星，文曲為輔曜沒有必然關係，惟若會合互相加強桃花和遊藝博戲會帶來不利，會做成因遊玩「喪志」或損失之象。

今年文曲化忌的月份為農曆六月（西曆7月18日開始），若果不肯定自己是否遇上這兩顆（輸錢星）會合，但宜稍忍手為妙。星情既然如此，大環境也必會較多好壞上落變化相互配合，並且文曲也主言語溝通，下月若果聽從專家分析亦要自己消化為佳。特別是如果家居門向開又在東南方更會稍為不利，理由不作詳細分析了。

若果以子平命理來說，財星分為正財和偏財星，兩者按五行陰陽不同而決定。若果偏財星透出天干又無護，一般都較豪爽及易破財，運限遇上比劫便被劫奪，配合命局組合也容易會博彩心態，是成是敗，到底會成為發哥扮演的逢賭必勝的高進抑或人財兩失的吹水輝，便和格局喜忌及偏財強弱與及遇上的組合相關。不少白手興家或賺大錢的富豪和偏財星格局有重要關係，始終夠膽愛去打拼，成王敗寇本是一線之差，冥冥之中亦有命數主宰乎。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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