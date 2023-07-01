【玄人‧峰語@iM網欄】小病是福看人生 平衡生活為上德

上期之所以脫稿，主因是自己「入廠大修」，現已康復出院了。身邊友人知到我入院，第一時間問我有沒有為自己算過有此一劫? 我的回應是當然沒有。大家明白，正因為我是習玄者，明白所有事物有其軌跡，「是福不是禍，是禍檔不過」，只會當小病是福。再者，就算識算命問卦，也不能每一步算過度過才去做，一來是「智者千慮，必有一失」，二來是上天如要你去面對某件事情，一定有其旨意在其中。

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愚者會呻慘，智者會從中吸取經驗得出啟發，以成就日後某一個成就或解決某一個厄難，所以今次小病，令我再明白自己不再是鐵人，更加要平衡的生活。事實上，如果人每行一步都是以避險為先，其實最終會得不償失，因為愈是能夠「過骨」，愈不知危機潛在的破壞力，所以我跟人算命或卜卦，重來都不是看個別事件的結果，而是中間過程有甚麼得着。

今次入廠一周，有不少人生的體悟，也想借本欄跟大家分享一下，有關卜卦的探討下期再續。今次的病話重不重，話輕亦不輕，重點是自己一直過勞及壓力。坦白說，自己在醫院仍行得走得，最多是當休養，但在住院的一星期中，旁邊的床位輪流有不同的病人出入，好彩的是身體小問題，小手術加藥物治療已可以好轉。不幸的是聽到自己身體有嚴重問題，病人及家人難以接受的一刻，那種傷感是不足為外人道。

另外，對面床有位七十來歲的伯伯，聽說他已入院一個多月了，病因大概是癌症引發身體其他機能上的衰退，他日常生活都要靠「喉」為生，有時醫生看症時，跟家人說以後這類「支援性」的需要只會愈來愈多..... 這一個畫面，如此貼近在身邊發生，已經再不是甚麼道聽途說，也不是甚麼電視劇情節，而是真人真事近在咫尺，也真的明白為甚麼原來人回到最基本面：行得、走得、食得、瞓得，已經是不可多得的福元了。當然，對於現在好人好者的朋友來說，無病無痛不用想太多，問題是人生是一個漫長的遊戲，透支時你不會知的，到知道時已經是沒有轉灣的餘地，因此，老套一句也要說大家真的要保重身體，平衡生活。

其實今次對面伯伯的病例，反令我體悟了術數上的大道理：1)人老無運行時，一定是應身體，所以很多人認為預視自己行運將盡時，就要開行油去用盡，其實愈是知道自己晚運不佳時，更加以趁年輕是保養，錢夠退休是重要，但不是唯一養老要考慮的因素。2) 八字學理上有一句叫「制殺太過」，簡單而言通常是坐監或生命遇上大劫，以前師傅有說過老年行這些運，情況有如坐監，現在活生生呈現眼前，跟坐監沒相去兩樣。因此，大家一定要明白人為的保養力量，絕不能忽視。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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