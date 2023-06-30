▲ 【阿里巴巴】盒馬：12新店內地8市同日開業 料網絡零售刺激消費復甦

阿里巴巴 （09988） 旗下主打新零售超市連鎖盒馬宣布，在北京、上海、廣州等8個內地城市，將有12家新店同時開始全面營業。盒馬表示，現時內地迎來消費復甦，年輕群體和新一線消費者群體加快崛起，相信未來線上消費需求進一步恢復和增長，網絡零售將進一步推動消費復甦。

盒馬稱，其中7家新門店為升級後的盒馬鮮生店，商品種類更豐富、配送範圍更廣、購物環境更寬敞，亦針對消費者需求升級服務體驗，例如根據寫字樓和社區等不同位置，鮮生店將在商品售賣形式、品類規劃方面有所側重，以更有效迎合消費者需求。

主打「Outlet」模式的盒馬奧萊將新增5家新店，分別在上海松江區、浦東新區和閔行區同時開始營業，截至目前，盒馬已在全國14個城市開出68家盒馬奧萊店。

盒馬表示，部分鮮生門店為初次進軍所在地區，廣州黃埔區大悅匯購物中心將開設區內首間盒馬鮮生，另外，深圳中心城區福田區沙頭街道將開設首間盒馬鮮生店，該門店涵蓋上百個住宅、寫字樓和購物中心等，居住和辦公人口超10萬，以年輕消費者為主。

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編輯：李哲毅