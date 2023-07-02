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【搶人才】麗晶酒店3大揀蟀要求　盼有心人加入

18:00 2023/07/02

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香港麗晶酒店經歷30個月的翻新工程後，在今年初重開。適逢疫情退卻、旅遊業復甦，該酒店的董事總經理沈滔彣指，人才短缺是其酒店的一大挑戰；但所謂的缺乏人才，是指「沒有足夠的人想要入行」。

【搶人才】補習社試行3天工作週　求職信飆近每周百封

他解釋，過去疫情嚴重影響酒店業發展，行內從業員的職涯亦大受影響，部分人才早已轉行。疫情過後，各服務性行業漸漸復甦，

現在的人才，亦有可能正在考慮其他航空公司和酒店。

擬增聘300人　涉多個業務範疇

意識到人才難求，香港麗晶酒店早在去年7月已曾舉行招聘日，並正透過大型招聘會，招募各類人才加盟。沈滔彣透露，目前酒店團隊達575人，料到今年11月，將進一步擴大至約875人。需增聘的職位涉及廚師、前線人員、營銷人員等不同業務範疇。

當問及人才招聘條件時，他則指，有心加入該酒店、具有願意關心別人，且熱愛與人交往的個性最為重要。更霸氣強調：

技術部分我們可以教。

傳授品牌故事　優化服務體驗

據了解，新入職的員工會先接受為期兩日的迎新訓練。除了學習有關營運的知識技能，如健康與安全管理、問題處理、行為準則等，及了解不同部門的工作，還會以互動環節，重點傳授酒店的品牌故事及歷史。從而確保每一位員工皆能成為「麗晶大使」，以此優化客戶服務體驗。

此外， 酒店亦會定期提供實體訓練，如邀請了不同部門的管理人員，以模擬活動學習如何促進溝通、建立互信。另會透過網上學習平台進行、自主學習的課程，讓員工持續提升其在職技能及軟實力，發掘自身潛能，為晉升作準備。

香港麗晶酒店董事總經理沈滔彣認為，過往疫情影響酒店從業員生計，導致沒有足夠的人想要入行。（湯致遠攝）

【搶人才】企業出力吸人才　僱員培訓開支及時間齊升

【4天工作】調查：近半員工認為4天工作週比其他福利重要 

記者：殷凱怡

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