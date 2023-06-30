【亮點貨幣】下半年花旗最睇好歐元 年底料衝1.16爆升6%

▲ 花旗料歐元持續突圍跑贏其他貨幣

明天（7月1日）已踏入第三季，滙市專家精選下半年最具升值潛力的外幣，受惠加息刺激，花旗續睇好歐元，料年底歐元挑戰1.16，如以今天（6月30日）現滙報1.09，意味約有6%的潛在升幅。

星展則採大包圍策略，推介偏鷹派的英鎊及歐元、以及憧憬收水的日圓；華僑永亨卻力薦澳元可突圍跑贏。

●花旗：歐央加息利歐元 內地刺激政策、貿易條件改善、歐洲復甦消費帶動

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，下半年最看好歐元。花旗分析員認為歐洲央行幾乎肯定7月加息，而9月加息與否仍取決於數據；聯儲局或先於歐洲央行減息。

廖嘉豪以3大主因看好歐元，包括︰（1）中國刺激經濟政策利好歐元，疊加內地減息可能會與多項有針對性的財政措施相結合。（2）隨着去年貿易條件衝擊繼續緩解，歐元應會繼續進一步有支持。（3）消費保持強勁，因為歐洲的實際工資呈上升趨勢，而超額儲蓄仍處於高位，這意味着歐洲的復甦實際上由消費帶動。歐元兌美元的3個月預測為1.11，未來 6至12個月預測為1.16。

●星展料日圓具升值潛力 上試高位135



星展香港環球市場策略師李若凡認為，雖然聯儲局或將會繼續加息，但加息幅度或有限；反而，通脹率依然居高不下，歐洲和英國進一步加息的空間或較大，因此英鎊和歐元可能反覆向上。

另外，鑑於近期市場對日本央行調整政策的預期降溫，相反卻對聯儲局加息預期升溫，日圓跌至低位，不排除下半年扭轉弱勢的可能，尤其是如果儲局正式結束加息周期，日央行卻稍微調整貨幣政策。

李若凡估計下半年3大亮點貨幣的高低位，歐元可能上試1.11到1.12的阻力位，下方支持位則為1.05至1.06；英鎊或挑戰1.29到1.3，1.22至1.23有支持；日圓在143到145初步反覆試底位，135至137遇阻。

●華僑永亨：3利好撑澳元 料年底挑戰0.7關

華僑永亨銀行經濟師姜靜表示，隨着聯儲局的加息周期接近尾聲；加上中澳關係回暖、以及憧憬內地將推出更多刺激措施，遂看好澳元在下半年的表現。

姜靜拆解3大有利條件撑澳元：（1）市場對聯儲局年內再大幅加息保持懷疑態度，點陣圖顯示對今年底政策利率的中位數預期為5.6厘，顯示再加息50個基點。（2）中澳關係改善有助澳洲的出口、旅遊業和房地產行業的前景，目前多方面有積極進展，例如：中國自 5 月中旬起恢復進口澳洲木材，一改自 2020 年底以來停止進口，總值約 600 億澳元；中國最大的鋼鐵製造商、以及國有企業已恢復從澳洲進口煤炭、取消澳洲大麥關稅的討論取得進展。預期未來將有更多商品被取消入口限制，如葡萄酒、龍蝦和肉類。（3）隨着內地通關，兩國人員和經濟的來往更加頻密，將有利澳洲的旅遊業、教育產業和房地產。

姜靜補充，仍須留意可能導致澳元下行的3大風險。首先，離岸人民幣大幅波動及走弱，或限制澳元的向上空間；其次，如果美元走強、又或聯儲局緊縮周期意外延長；其3，今年主要經濟體將軟着陸，若全球增長前景突然轉差，將利淡澳元；料澳元在今年底將上試0.7關口。

上商研究部主管林俊泓坦言，下半年暫沒有特別看好的心水貨幣，料美滙指數於101到105區間交易。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君







