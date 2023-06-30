【七一優惠】信和集團商場酒店推出7.1食買賞　S+REWARDS手機app派逾百萬購物餐廳優惠券

▲ 【七一優惠】信和集團商場推出7.1食買賞 旗下商場及酒店均推優惠

信和集團為慶祝七一回歸，旗下商場及酒店推出一連串慶祝活動及購物住宿賞。信和集團包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場於2023年7月1日推出7.1食買賞，S+REWARDS會員可於手機應用程式憑0點數換領總值71萬元S現金劵，另外在S+REWARDS手機應用程式內派發超過50間商戶的購物餐廳優惠券，優惠總值超過100萬元。

另外，信和集團由即日起至7月期間，旗下多個物業佈置各種裝飾，當中尖沙咀中心及帝國中心、利東街、香港富麗敦海洋公園酒店、黃金海岸商場、屯門市廣場及宏天廣場等更設有大型慶祝裝置，以供市民打卡。

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黃金海岸酒店推「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」

由2023年7月1日至9月3日，香港黃金海岸酒店與本地兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》攜手推出「黃金寶藏傳說」偵探推理遊戲。「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」更包括大偵探福爾摩斯獨家禮品及小偵探工具禮包，以及參與大偵探福爾摩斯曲奇製作工作坊。住宿計劃每晚由1,580元起，每晚另加400元即可升級入住大偵探福爾摩斯海景露台主題客房。【預訂連結】



皇家太平洋酒店「食住玩」住宿計劃包括合味道紀念館工作坊、S+Rewards購物餐飲現金券、兒童玩樂活動、雙人晚餐及一晚住宿。房價由每晚1,830元起。【預訂連結】

富麗敦海洋公園酒店推Baby Shark主題客房

中環•石板街酒店則推出「探索中環」住宿計劃，每晚3,950元起。【預訂連結】

香港富麗敦海洋公園酒店由即日至8月31日，與The Pinkfong Company推Baby Shark主題客房酒店住宿體驗，主題客房2,580元起。可享用Baby Shark客房兒童設施，以及無限次使用室內兒童玩樂區「探險家」等禮遇，酒店亦遍佈Baby Shark蹤影。為慶祝酒店1週年，酒店亦於2023年7月1日至7月31日推出 「LIVE LIFE TO THE FULLEST 盡情犒賞」住宿體驗，僅需7,180元入住露台海景客房，並於入住當晚到酒店「玉」中菜廳細味鮑魚二人盛宴，並在翌日到星耀廳享用海畔二人早餐，最後在沙爹軒品嚐雙人午餐。【預訂連結】

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