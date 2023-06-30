【職場熱話】40多歲男管理階層轉工 會考沒有五科合格 只能做超市收銀或執貨？

你認為在職場上，經驗還是學歷重要？近日，有網民在網上討論區發文，指自己40歲，會考沒有五科合格，公司換了新老闆令他不得不轉工，但他找了很多工作都沒有回音，所以打算即使降級去做超市收銀都願意，樓主感灰心並問網民意見。

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網民認為樓主的年齡才是找工作的阻礙，「我以前35歲的時候申請了幾份工作，都能有些面試機會，但最後都不成功。但一超過40歲，許多公司甚至不想花時間和精力面試你。尤其是男性40歲以上，基本上很難找到工作」、「其實年紀大的才重視學歷，特別是男性。」網民亦認為學歷很重要，「五科合格是最基本的要求」、「工作經驗不值錢，當你去面試時，每個雇主都是看你有沒有高級文憑和學位。」

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也有網民指樓主沒有面試機會是有原因，「你的履歷不吸引」、「學歷是入場券，不這樣做怎樣篩選應徵者，難道個個都見？」、「現在至少要有高級文憑，否則中年人沒有會考5科合格，只能做基層工作、勞工」、「從履歷中可以看出一個人的個性，是有上進，踏實，不斷努力，還是不求進取得過且過，都能窺一二。」

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網民建議樓主轉工並進修「如想轉換工作環境不如考慮在公司內部轉，你能力不足無法挑工作，再加上你的年齡和外面環境也不好」、「你本身的職業不夠專業，而且你也沒有進修，這樣你就要與年輕的大學生和擅長電腦的人競爭，這條路很難走。怪只怪你之前沒有規劃自己的職業生涯，先在自己的圈子中找機會吧」、「找下一份工作時要以做到退休為目標，如果你的學歷不足，找不到高薪工作，那就看公司的福利待遇，這樣可以達到平衡」、「想找工作就坐言起行，現在有很多公司在招聘，而且勞工處也有高齡就業。你今天不轉工，兩年後都被裁掉，而你的年紀又會再加兩歲」、「現在很多文憑課程，一年左右就能拿到，找個與你行業相關，而且很容易讀。」

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有網民感嘆，「香港社會過於將讀書和收入掛鉤。在外國，建築和農業工人的收入不會比教師和律師低，底層人士不會因而自悲，部份更因技術自豪。」亦有人認為「有網友表示，中年人找工作不是去招聘轉工，而是找機遇轉工，例如透過朋友和人脈關係，這些並非學歷能給你的，更需要的是年資和人生閱歷，所以年輕時做好個人口碑非常重要。

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