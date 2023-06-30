【AI爭議】Steam避免惹版權疑慮　禁AI生成遊戲上架

人工智能（AI）生成近日變得更為普遍，就連遊戲公司都會採用生成式AI工具，繪製遊戲。惟到目前為止，AI生成藝術仍存在版權爭議問題。為了保障自身平台，遊戲平台Steam近日就表示，禁止存在使用AI生成內容的遊戲上架。

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據外媒報道，遊戲開發者「aigamedev」在Reddit上表示，日前向Steam提交的新遊戲，但因存在AI生成的內容而遭拒絕上架。Steam其後回覆指，由於AI生成藝術的著作權、擁有權不明，無法允許這些用AI生成的遊戲在其平台上架，除非開發商能確認擁有AI訓練資料庫中所有 IP權利。

Steam又指，若發現相關情況，會給予開發者一次機會，只要將AI生成的內容刪除便能重新上架。不過又開發商就指出，在修改內容後，仍被Steam拒絕。

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責任編輯：曾曉汶

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