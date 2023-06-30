【下半年展望】 瑞銀降恒指年底目標至21700點 看好高息股應對宏觀風險

瑞銀發表研究報告指，將今年恒生指數目標由23600點下調至21700點，同時將全年MSCI香港指數目標由12550點下調至11300點，主要考慮到下半年利率或仍保持高位，企業獲重新估值空間有限，而業績將主要由盈利驅動。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，受加息和市場對內地增長的擔憂影響，MSCI香港指數上半年表現落後全球市場，雖然預計下半年香港本地經濟將持續增長，但外圍環境仍存在不確定因素。

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該行預期，聯儲局利率將維持在較高水平，並將中國經濟增長預測下調至5.2%。在此情況下，該行下半年採取防守策略布局港股市場，並繼續青睞高股息率和受基本面支撐的經濟重啟受益股。

該行指，MSCI香港指數近期動態市盈率13.3倍，較平均值低1.2個標準差，主要反映利率因素，而經利率調整後，MSCI香港指數當前估值變得合理，但下半年利率高企，料估值上升空間有限，表現主要靠盈利增長推動。

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該行目前看好友邦保險（01299）、新秀麗（01910）、金沙中國（01928）、新鴻基地產（00016）、長江基建（01038）及長和（00001），均予「增持」投資評級。

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記者：郭秀慧