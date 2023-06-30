  • 32°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年展望】 瑞銀降恒指年底目標至21700點 看好高息股應對宏觀風險

股樓投資 16:16 2023/06/30

分享：

分享：

瑞銀發表研究報告指，將今年恒生指數目標由23600點下調至21700點，同時將全年MSCI香港指數目標由12550點下調至11300點，主要考慮到下半年利率或仍保持高位，企業獲重新估值空間有限，而業績將主要由盈利驅動。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，受加息和市場對內地增長的擔憂影響，MSCI香港指數上半年表現落後全球市場，雖然預計下半年香港本地經濟將持續增長，但外圍環境仍存在不確定因素。

同場加映﹕【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

該行預期，聯儲局利率將維持在較高水平，並將中國經濟增長預測下調至5.2%。在此情況下，該行下半年採取防守策略布局港股市場，並繼續青睞高股息率和受基本面支撐的經濟重啟受益股。

該行指，MSCI香港指數近期動態市盈率13.3倍，較平均值低1.2個標準差，主要反映利率因素，而經利率調整後，MSCI香港指數當前估值變得合理，但下半年利率高企，料估值上升空間有限，表現主要靠盈利增長推動。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

該行目前看好友邦保險（01299）、新秀麗（01910）、金沙中國（01928）、新鴻基地產（00016）、長江基建（01038）及長和（00001），均予「增持」投資評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 瑞銀 港股 市盈率 新秀麗（01910） MSCI香港指數 恒生指數 香港指數 新鴻基地產（00016） 長和（00001）

上一篇文章

【電子書】亞馬遜Kindle中國區書店今起停運　已購書籍最遲可於明年6月底下載

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】鍋島·五 特別本釀造
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】螞蟻傳尋求合作夥伴 申請泰國虛擬銀行牌照
【阿里巴巴9988】螞蟻傳尋求合作夥伴 申請泰國虛擬銀行牌照
【職場熱話】新工作職位內容與招聘信息不符 40歲網民問應否辭職
【職場熱話】新工作職位內容與招聘信息不符 40歲網民問應否辭職
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【職場熱話】25歲男剛加薪到4.5萬月薪 但想轉工只因工作無所事事
【職場熱話】25歲男剛加薪到4.5萬月薪 但想轉工只因工作無所事事
【AAPL】蘋果股價周三升至收盤紀錄高位 市值近3萬億美元
【AAPL】蘋果股價周三升至收盤紀錄高位 市值近3萬億美元
【理財個案】IT男退休後擬到大灣區生活 2000萬資產夠唔夠每月6萬使費?
【理財個案】IT男退休後擬到大灣區生活 2000萬資產夠唔夠每月6萬使費?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款