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【職場熱話】新畢業生嫌月薪1.5萬低想轉工 網民：捱一年轉工馬上加薪到2.1萬

理財智慧 16:14 2023/06/30

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轉工總會遇到的難題便是要選擇開心的工作環境，還是更高的薪金，你會怎樣選擇呢？近日，有網民在網上討論區發文，指自己剛畢業，在目前公司工作得很開心，但工資低，所以想要轉工找更高薪的工作，樓主糾結做滿一年可能有機會升職和轉長期合約，便問網民該何時轉工。大部分網民都認為應該工作一年再離開，亦有人給予不同建議。

【大熱活樂設施】澳門新濠影滙水上樂園門票買一送一 低至38折 人均$175起【見下頁

按圖看樓主經歷：

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網民皆認為樓主可以遲些再作打算，「做一年拿完獎金便走」、「如果找到一間更大的公司而且Offer更好就走」、「至少工作一年，反正你工作得開心，如果到年底沒有加薪就要找其他工作了」，亦有網民表示「其實簽合約有合約的好，有些公司的合約不受人事部門管，而是由經理負責。變相你想提高工資，可以與經理談，一般加20-25%都不是問題。」

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有同樣經驗的網民分享「我與你相情況同，工資不高但工作環境良好，也沒有人事問題。我打算等到明年看看加多少工資再決定」、「我現在月薪1.5萬，一年後加到1.7萬，不過沒有工作壓力，每天準時下班，從9點到下午5點半，不需要加班，工時也不算長。而且公司還提供學習休假，可以讀進修課程。所以，你也可以考慮再工作一年。」

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還有網民認為「月薪1.5萬的確很少，我做一年轉工，馬上由1.5萬加到2.1萬」，該位網民指「我在大學做admin，首先入去做初級職位，再晉升一個級別,這樣工資漲幅肯定比私人公司快，然後做到差不多時間再次回到私人公司做。」

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撰文 : 陳美鳳

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