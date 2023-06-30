【職場熱話】新畢業生嫌月薪1.5萬低想轉工 網民：捱一年轉工馬上加薪到2.1萬

轉工總會遇到的難題便是要選擇開心的工作環境，還是更高的薪金，你會怎樣選擇呢？近日，有網民在網上討論區發文，指自己剛畢業，在目前公司工作得很開心，但工資低，所以想要轉工找更高薪的工作，樓主糾結做滿一年可能有機會升職和轉長期合約，便問網民該何時轉工。大部分網民都認為應該工作一年再離開，亦有人給予不同建議。

【大熱活樂設施】澳門新濠影滙水上樂園門票買一送一 低至38折 人均$175起【見下頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【暑期好去處】超刺激逾5,000呎充氣彈床城堡登陸東港城 門票30/6起預售 即享9折早鳥優惠【見下頁】

網民皆認為樓主可以遲些再作打算，「做一年拿完獎金便走」、「如果找到一間更大的公司而且Offer更好就走」、「至少工作一年，反正你工作得開心，如果到年底沒有加薪就要找其他工作了」，亦有網民表示「其實簽合約有合約的好，有些公司的合約不受人事部門管，而是由經理負責。變相你想提高工資，可以與經理談，一般加20-25%都不是問題。」

【生仔有錢派】攜程入職滿3年員工 每生1穫補貼5萬元 每年派錢係咪最強留人才政策 ?【見下頁】

有同樣經驗的網民分享「我與你相情況同，工資不高但工作環境良好，也沒有人事問題。我打算等到明年看看加多少工資再決定」、「我現在月薪1.5萬，一年後加到1.7萬，不過沒有工作壓力，每天準時下班，從9點到下午5點半，不需要加班，工時也不算長。而且公司還提供學習休假，可以讀進修課程。所以，你也可以考慮再工作一年。」

【交通優惠】九巴延長轉乘電車及專線小巴優惠一年 搭指定路線第二程享1蚊車資優惠【見下頁】

還有網民認為「月薪1.5萬的確很少，我做一年轉工，馬上由1.5萬加到2.1萬」，該位網民指「我在大學做admin，首先入去做初級職位，再晉升一個級別,這樣工資漲幅肯定比私人公司快，然後做到差不多時間再次回到私人公司做。」

4名內地女學生月夾2.55萬 合租大圍名城688呎三房單位【見下頁】

【7月免費交通】偶像生日 香港市民免費搭指定天星小輪、搭摩天輪、玩旋轉木馬 街頭派雪糕【見下頁】

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機