【電子書】亞馬遜Kindle中國區書店今起停運　已購書籍最遲可於明年6月底下載

亞馬遜（Amazon）Kindle中國區書店今日起（30日）正式停運營，若是此前已購買的電子書，用戶可在2024年6月30日之前下載，並且可以繼續閱讀；而存儲在Kindle設備上的電子書及個人文檔則不會受到影響。

亞馬遜於2007年出產Kindle電子閱讀器，Kindle被認為是亞馬遜最成功的硬件產品之一，其採用電子紙屏幕，易於閱讀且護眼，亦還原了閱讀紙質書籍的體驗。在Kindle電子閱讀器誕生的5年裏，電子書成為亞馬遜增長最為迅速的產品之一。不過，近年來亞馬遜已未在財報中披露Kindle的具體銷量和銷售額。

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至2013年，Kindle正式進入中國市場銷售，然而，由於內地電子書市場競爭激烈，硬件上先後湧現出京東、漢王、文石、小米、噹噹等競爭對手，其他品牌大多使用安卓系統，不同於Kindle擁有自家系統，因較為封閉的特性而造成衝擊。另外，在內容方面，用家的付費意願低，加上電子書資源盜版氾濫，使得Kindle在國內更難經營。

雖然Kindle退出中國市場，亞馬遜表示，公司於中國的業務仍包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、亞馬遜廣告、亞馬遜全球物流在內的跨境電商業務、亞馬遜雲科技和亞馬遜智能硬件與服務等。

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