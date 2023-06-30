【異動股】 小鵬汽車新車型「G6」上市 花旗料月銷可達萬輛 股價再升逾一成

小鵬汽車（09868）旗下智能電動SUV「G6」昨日（29日）正式上市，共分5個版本，售價從20.99萬元至27.69萬元人民幣，7月將開始交付，截至6月28日，「G6」訂單已突破3.5萬輛。花旗發表研究報告指，小鵬推出電動SUV「G6」定價符合預期，並認為售價吸引，因此維持「G6」每月可售1萬輛的預測。

小鵬股價連升4日，今日（30日）曾高見52.2元，最多升15.2%，最新報50.05元，升10.5%，成交額15.5億元，創去年9月以來新高。

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小鵬董事長何小鵬表示，「G6」是公司下一代智能電動車的代表，形容為「25萬級最強智能電動SUV」。他強調，下一代電動車的續航不是電池容量的競爭，而是電耗的競爭，而「G6」選擇降低風阻和能耗，破除小電池不能長續航的看法。他續指，「G6」搭載800V充電平台，即3.9秒加速至100公里。

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另外，他指於今年上半年在北上廣深4大城市推出智能輔助駕駛系統（XNGP）智能駕駛，預計下半年於近50個城市落地，2024年覆蓋約200個城市。他預告，將於第四季向XNGP用戶推AI代駕，在無高精地圖下根據用戶習慣定制路綫。

花旗指，小鵬車型周期面臨挑戰，但認為「G6」定價策略良好且理性，可吸引中型純電動SUV入門客戶，即未負擔得起特斯拉Model Y或小鵬「P7i」的客群。

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記者：郭秀慧