【管理心得】麗晶酒店活化品牌　掌舵人「外交風格」協調各方

為迎合數碼時代的來臨，及不斷轉變的市場需求，品牌活化成為近年老牌企業的關鍵發展重點。經過兩次易手、踏上品牌活化之路的香港麗晶酒店，在今年初完成翻修並重新開業。其董事總經理沈滔彣（Michel Chertouh）表示，如何在保留品牌特色和提供創新體驗中取得平衡，正正是品牌活化的一大難題。

【新工作模式】疫後混合式工作興起 「有規劃會議」增加回辦公室工作吸引力

在酒店業打滾35年的沈滔彣，曾於東京、倫敦、越南及西班牙等地擔任集團酒店要職。在2021年升任為香港麗晶酒店董事總經理後的首要任務，便是領導團隊為當時已停業翻新的酒店，重塑酒店品牌形象。

雖然酒店翻新項目，是其所屬集團在疫情前早已安排的計劃。但由於剛巧碰上疫情，他表示，供應鏈、物流、材料交付不穩定，以及

我們有時甚至無法與許多持份者會面；事情總不會按照我們想要的方式發展，均為翻新項目帶來了重大挑戰。

保持開明態度 了解意見衝突成因

然而，作為酒店掌舵人，沈滔彣出席「設計智識周2023」有關品牌活化的論壇，及接受專訪時先後強調，如何制定品牌活化策略，無對錯之分不論是面對何等挑戰，都應以開明的態度，聆聽各持分者的意見。即使當中會有意見衝突，也不能說是誰對誰錯，而是要想方法協調各方，才是管理及品牌活化的成功要訣。

以酒店長17米的前台辦公桌為例，該前台設計精美且與大堂空間融為一體。但在設計過程中，曾有團隊指出辦公桌設計「行不通」，不符合實際應用需要。當下的關鍵在於與團隊成員了解當中的問題所在，以及分析出如何改進，以獲得其想要的體驗，繼而再與設計師溝通。

當你去找設計師時，就要有影響力及試圖說服他，因為他未必明白營運需要。

他續指：

這更多的是一種深入的外交和影響力管理，而不僅僅是指導。你必須從指揮風格轉變為外交風格，試圖解決問題。

曾於多國工作 增適應力及敏捷性

此外，以往在多個國家及城市工作，接觸過不同地區文化，亦讓他明白到尊重他人、對環境變遷的自我適應力和敏捷性，為其重要。

他舉例，倘在日本做相同的項目，與持份者接觸的方式不同，所需的時間或可能相對較長。即使是以管理層角色，期待加快進度，亦不代表是在為該項目做出積極的貢獻。

因為這不是當地的文化，你只是在催促他們去做不想做的事，使其感覺不舒服。

管理模式無絕對 冀塑造共同成長文化

因此，比起微觀管理，沈滔彣更希望透過創造出一個開放且具鼓勵性的環境，與提供發展機會，讓員工能夠有效地表達自己想法、展現和做自己，打造共同努力和成長的文化。他強調，管理模式從來無絕對。

有時你必須退後一步，留出更多空間；有時則需具有指導性，需要找到正確的時機，並根據情況調整你的風格。

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記者：殷凱怡

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