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【太空旅行】維珍銀河完成首次商業太空飛行 單人費用每程25萬美元起跳

環球政經 15:43 2023/06/30

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由英國富商布蘭森創立的太空旅遊公司維珍銀河近日完成首次商業太空飛行，將付費乘客帶上太空邊緣。根據外媒報導，乘客名單總共有4人，太空飛機最高到達海拔大約85公里的高度，歷約75分鐘旅程後返回地球。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

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維珍銀河表示，目前已有約800人預訂旅程，當中約600張門票在十多年前以20萬至25萬美元（約156萬至195萬元）的價格出售，2年前重新開售並售出200張，每張售價為45萬美元（約351萬元）。

【職場熱話】網民問40歲退休有甚麼條件 退休要儲年支出的25倍？【下一頁

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針對未來太空旅程的航班安排，維珍銀河預計將在8月份執行第2次任務，並在之後維持每個1個班次的密度。

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撰文：鄭日棱

 

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