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HENLEY PARK明推228伙　今截收7169票　超額認購逾30倍

股樓投資 16:00 2023/06/30

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新盤市場升溫，恒地（00012）發展的啟德HENLEY PARK，將於周六首輪銷售228伙。發展商於今日截票，最終共收到7,169個認購登記，對比明天推售單位超額認購逾30倍。

首輪銷售單位實用面積250至649平方呎，涉及開放式至三房，價單定價575.8萬至1,915.7萬元，扣除最高10%折扣，折實價518.22萬至1,724.13萬元，。

發展商曾透露視乎銷情，有機會於銷售後的一、兩天內公布關於次輪銷售的最新部署，預告有望加推項目向海的一房戶應市。由於景觀跟已推出單位不同，料將參考同系THE HENLEY的向海單位作定價。

延伸閲讀【多圖】HENLEY PARK現樓花園特色戶陪你睇 希臘花園設計展古典氣派【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

恒基地產（00012） 一手市場 HENLEY PARK 啟德

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