HENLEY PARK明推228伙　今截收7169票　超額認購逾30倍

新盤市場升溫，恒地（00012）發展的啟德HENLEY PARK，將於周六首輪銷售228伙。發展商於今日截票，最終共收到7,169個認購登記，對比明天推售單位超額認購逾30倍。

首輪銷售單位實用面積250至649平方呎，涉及開放式至三房，價單定價575.8萬至1,915.7萬元，扣除最高10%折扣，折實價518.22萬至1,724.13萬元，。

發展商曾透露視乎銷情，有機會於銷售後的一、兩天內公布關於次輪銷售的最新部署，預告有望加推項目向海的一房戶應市。由於景觀跟已推出單位不同，料將參考同系THE HENLEY的向海單位作定價。

延伸閲讀【多圖】HENLEY PARK現樓花園特色戶陪你睇 希臘花園設計展古典氣派【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機