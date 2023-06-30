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4名內地女學生月夾2.55萬　合租大圍名城688呎三房單位

股樓投資 15:52 2023/06/30

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踏入租賃旺季，不少內地生趁暑假搵樓，準備新學年於本地升學，向來備受內地生歡迎的大圍名城，屢錄內地生租賃成交。 

中原地產吳嘉權說，名城3期盛世1座中層SA室，實用面積688平方呎，三房連套房隔，議價後以25,500元租出，實用呎租約37.1元。據了解，租客為4名內地女學生，新學年將於浸大升學，見屋苑交通方便，價錢合理，決定以先付一年租金方式租入單位自用。 

資料顯示，業主於2012年以701萬元購入單位，以月租25,500元計，現享約4.4厘租金回報。 

延伸閱讀 港置：近半市民睇淡後市 若樓市無新招 料全年升幅不足10%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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