▲ 【AAPL】花旗:蘋果股價有能力再升30% 市場低估毛利率擴張潛力、關注Vision Pro生態

花旗認為，即使蘋果Apple（美：AAPL）股價已創新高，市值向3萬億美元進發，但相信蘋果股價仍可再升30%。花旗予蘋果「買入」評級，目標價240美元，為華爾行大行中最高。

花旗分析師Atif Malik表示，市場低估蘋果毛利率擴張的潛力，相信蘋果逐步走向高端iPhone的策略，以及在中國及印度提高市佔率，可帶動其毛利率上升，而蘋果最近發布的Vision Pro雖然不大可能成為短期銷售的關鍵，但他正關注有關產品如何融入日常生活，並能否從人工智能中受益。

蘋果可抵禦宏觀經濟下滑及通脹壓力

他續稱，蘋果可抵禦宏觀經濟下滑及通脹壓力，而且可透過消費者花費，持續從Android手機市場上搶攻市佔率。

蘋果股價今年累升46%，周四收報189.59美元的新高。

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編輯：陳韻妍