【大行報告】花旗：通關後酒店業務現強勁復甦 予長實集團目標價49元

花旗表示，由於缺乏大型新項目，以及房地產市場依然疲弱，長實集團（01113）在香港和內地的合約銷售在今年上半年持續偏弱，同時中環甲級寫字樓整體需求依然較低，空置率居高不下。不過隨著與外地通關，其酒店業務強勁復甦，而其他公用事業業務總體穩定且與通脹掛鉤。該行予集團「中性」評級，目標價49元。

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該行指出，長實集團上半年香港合約銷售達35億元，中國市場40億元。由於連續8年未有在內地購買土地，長實的可出售資源出現下降。同時上半年在香港除了屯門的飛揚二期小型項目外，也無重大項目推出，而油塘項目和黃竹坑三期現計劃於今年下半年才推出。

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但是重新通關後，長實的酒店運營強勁復甦，旗下一半的酒店屬長期住宿服務式公寓，在疫情期間具有彈性，當前的入住率更超過90%，集團管理層亦指出，剩餘的酒店入住率已反彈至80%。

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記者：鄭昊彤