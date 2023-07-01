【太空版ChatGPT】NASA研太空站專屬ChatGPT AI系統　太空人毋需再翻閱技術手冊

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT即將登上太空！美國太空總署（NASA）近日宣布，正著手研發一套類似ChatGPT介面的新AI系統，太空人屆時可以用自然語言操作太空船，太空人也在遇到緊急狀況，也不用再翻閱複雜的技術手冊，完成一些常態化的太空船操作。

【Google AI】被問iOS還是Android較好 Google聊天機械人答案出乎意料？

【ChatGPT爭議】OpenAI被起訴 涉非法使用圖書數據訓練AI

據The Guardian報道，NASA研究員Larissa Suzuki在IEEE的會議上表示，正著手在其月球門戶太空站（Lunar Gateway Space station）使用新AI系統，而這套系統可自動控制太空站的儀態、管理各系統的健康、自動控制科研酬載、並且為資料傳輸排定優先順序等。而對於太空人來說，這AI 系統將有助，他們無須再翻閱技術手冊，就能快速地駕馭複雜的系統，並能夠隨時追蹤關鍵的任務清苦。

事實上，NASA在去年就已經在其月球門戶專案計畫的網頁上，便預告將會採用AI和機器學習技術，並會在其太空站發揮作用。

據悉，NASA還可採用該AI系統，為即將到來的Artemis missions提供支援，並幫助偵測停駐在月球門戶太空站上的太空船，若出現狀況如太空船出現離線或軟件故障等清苦，瞬間提醒操作人員緊急處理。

【ChatGPT熱潮】美國國會為AI工具設限 員工僅可用於研究和評估

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：