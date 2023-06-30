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【大行報告】大摩：收購光年之外獲發展AI能力 予美團「增持」評級

股樓投資 19:30 2023/06/30

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摩根士丹利表示，美團（03690）收購「光年之外」的全部權益，收購支付的金額相當於「光年之外」所持的淨現金，變相實出1元人民幣收購，認為今次收購令美團得到發展人工智能（AI）的能力，並予其「增持」評級，目標價180元。

 

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

該行指出，美團本次收購涉及境內和境外股權轉讓。境外轉讓涉額2.34億元（美元，下同），包括向美團董事長兼首席執行官王興全資擁有的投資控股公司Qimai支付500萬元、向紅杉支付的2800萬元，以及向非執行董事沈南鵬和其他賣家支付的2億元，實際上償還了A輪投資者的收購成本；境內轉讓方面，光年之外在國內的主要資產包括One Flow的股權，One Flow是一家專注於深度學習框架的AI架構公司，團隊規模為60至70人。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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美團表示，「光年之外」是中國領先的通用人工智能（AGI）創新者，通過收購事項獲得領先的AGI技術及人才，公司有機會加強其在快速發展的人工智能行業中的競爭力。

 

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記者：鄭昊彤

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美團－W（03690） 目標價 收購 增持 美元 大行報告 人工智能 港股

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