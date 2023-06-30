【大行報告】滙豐研究：料明年內地股份制銀行利潤增 看好中信銀行及光大銀行均予「買入」

滙豐研究表示，預計明年內地股份制銀行的利潤將會錄得增長，主要因財富管理情緒或有改善。其中，中信銀行（00998）在財富管理業務表現屬最好；該行看好中信銀行及光大銀行（06818），均予「買入」評級，目標價分別為5.4元及3.15元。



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該行指出，投資者對民生銀行（01988）在私營企業和中小企業風險敞口有擔憂，而由於對中信銀行、光大銀行和民生銀行在資產質量、貸款需求、資本短缺和財富管理疲弱方面的擔憂，銀行的市賬率大打折扣。不過該行認為，當信心回升和財富管理服務需求得到改善，這些銀行將處於有利地位。





該行預料，明年內地股份制銀行收費收入將會加快增長，部分原因是今年基數較低及財富管理勢頭有改善，又認為它們在2023至2024年的信貸成本將低於2022年的水平。

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隨著中國經濟復甦，滙豐研究亦認為不良貸款應該會下降。但若私營企業的流動性水平惡化，房地產市場和金融投資的相關風險或會增加，相信中信銀行比起民生銀行和光大銀行具更大的風險緩衝。而且鑑於發展商貸款規模較大，民生銀行對房地產行業變化會更加敏感。

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記者：鄭昊彤