  • 32°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】滙豐研究：料明年內地股份制銀行利潤增 看好中信銀行及光大銀行均予「買入」

股樓投資 17:06 2023/06/30

分享：

分享：

滙豐研究表示，預計明年內地股份制銀行的利潤將會錄得增長，主要因財富管理情緒或有改善。其中，中信銀行（00998）在財富管理業務表現屬最好；該行看好中信銀行及光大銀行（06818），均予「買入」評級，目標價分別為5.4元及3.15元。
 

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

 

該行指出，投資者對民生銀行（01988）在私營企業和中小企業風險敞口有擔憂，而由於對中信銀行、光大銀行和民生銀行在資產質量、貸款需求、資本短缺和財富管理疲弱方面的擔憂，銀行的市賬率大打折扣。不過該行認為，當信心回升和財富管理服務需求得到改善，這些銀行將處於有利地位。


該行預料，明年內地股份制銀行收費收入將會加快增長，部分原因是今年基數較低及財富管理勢頭有改善，又認為它們在2023至2024年的信貸成本將低於2022年的水平。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

隨著中國經濟復甦，滙豐研究亦認為不良貸款應該會下降。但若私營企業的流動性水平惡化，房地產市場和金融投資的相關風險或會增加，相信中信銀行比起民生銀行和光大銀行具更大的風險緩衝。而且鑑於發展商貸款規模較大，民生銀行對房地產行業變化會更加敏感。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
中國光大銀行（06818） 銀行 民生銀行（01988） 中信銀行（00998） 港股 股票

上一篇文章

【美食情報】麥當勞推3日限時優惠　$20歎2件麥炸雞

下一篇文章

戴德梁行︰調整港人換樓印花稅政策　外來人才7年內賣樓才繳辣稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】IT男退休後擬到大灣區生活 2000萬資產夠唔夠每月6萬使費?
【理財個案】IT男退休後擬到大灣區生活 2000萬資產夠唔夠每月6萬使費?
【阿里巴巴9988】螞蟻傳尋求合作夥伴 申請泰國虛擬銀行牌照
【阿里巴巴9988】螞蟻傳尋求合作夥伴 申請泰國虛擬銀行牌照
【職場熱話】25歲男剛加薪到4.5萬月薪 但想轉工只因工作無所事事
【職場熱話】25歲男剛加薪到4.5萬月薪 但想轉工只因工作無所事事
【職場熱話】新工作職位內容與招聘信息不符 40歲網民問應否辭職
【職場熱話】新工作職位內容與招聘信息不符 40歲網民問應否辭職
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」
【AAPL】蘋果股價周三升至收盤紀錄高位 市值近3萬億美元
【AAPL】蘋果股價周三升至收盤紀錄高位 市值近3萬億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款