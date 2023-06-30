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英國將引入4年制醫科學位 冀解決NHS人手短缺

環球社會熱點 16:30 2023/06/30

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英國將於當地時間周五（30日）公布國民保健服務（NHS）長期勞動力計劃（Long Term Workforce Plan），闡述機構如何解決人手短缺、應對人口增長及老齡化挑戰。政府據報會引入較現有課程縮短一年的4年制醫科學位、設立學徒制和增撥24億英鎊（約237億港元）資金培訓醫護。

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英格蘭當局所獲額外撥款資金，將用於加強培訓數量創紀錄的醫生、護士、牙醫等醫護人員，並在未來數年增聘30萬名員工，而每個空缺職位資金約為2.1萬英鎊（約20.77萬港元）。

計劃其他措施包括引入4年制醫科學位，較目前要完成醫學學位所需的5年減少1年時間。學位亦會包含醫學實習，即學生可較原定時間早半年開始工作。而實習護士亦可在5月畢業後，立即入職工作，而非如現時般需等至9月份。

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計劃亦將制定政策，2031年時醫學院培訓名額將增加一倍至1.5萬個，並將更多名額分配給最需要的領域。計劃亦將透過學徒制提供更多名額，員工可半工讀。

政府預料到2028年時，約16%的臨床人員培訓將透過相關方式完成，當中包括850名醫學生。

據悉，NHS現有11.2萬個職位空缺，外界憂慮到2037年時會進一步增至36萬。

英國官員表示，計劃措施可令衛生部門到2036至2037年度時，至少增加6萬名醫生、17萬名護士和7.1萬名專業醫療人員。

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責任編輯：李俊儀

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