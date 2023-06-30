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【可持續發展】星展香港與中電推「中小企 ‧ 低碳賞不停」計劃　資助中小企購買中電可再生能源證書

股市 15:10 2023/06/30

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【可持續發展】星展香港與中電推「中小企 ‧ 低碳賞不停」計劃　資助中小企購買中電可再生能源證書

星展香港及中電控股 （00002） 旗下中華電力宣布，推出全新的「中小企 ‧ 低碳賞不停」計劃，為中小企度身訂造商務解決方案，助其實現低碳經濟轉型。

中華電力工商客戶可享星展香港提供的資助購買中電可再生能源證書，同時中華電力工商客戶可享星展香港提供的資助購買中電可再生能源證書，而新開立星展企業賬戶的中華電力工商客戶，可享開戶費豁免，以及多項「$0收費」禮遇，包括但不限於匯款、本地轉賬和轉數快付款的手續費用豁免。

星展銀行（香港）董事總經理兼中小企業銀行業務主管王美寶表示，非常高興與中華電力進一步拓展合作關係，支持香港2050年前達至碳中和目標。

總部位於香港的KPay是一間專注於全方位商務解決方案的金融科技公司，為首批參與此計劃的中小企之一。公司目前已採用無紙化銀行支付解決方案，並受惠於計劃下的優惠存款利率，以支持其低碳業務營運。

相關文章：【綠色金融】金管局李達志：綠色金融市場是內地下階段開放重點　香港助引進國際資本

相關文章：【ESG】港大經管學院辦ESG論壇　推動ESG成香港競爭優勢

編輯：陳韻妍

可持續發展 ESG 碳中和 銀行 電力 中電
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